Ousmane Dembélé envoie un message fort à Randal Kolo Muani

Auteur d’un doublé lors de la victoire de la Juventus face à Côme, Randal Kolo Muani a confirmé, vendredi soir, ses débuts tonitruants du côté de Turin. L’international français totalise désormais 5 buts après seulement 3 rencontres disputées avec la Vieille Dame. Un rendement impressionnant qu’Ousmane Dembélé a voulu saluer après la victoire des siens contre l’AS Monaco.

«C’est toi le patron. On bara après on rentre merci Muani», a ainsi répondu le numéro 10 parisien sous la publication Instagram de son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain. L’intéressé appréciera forcément ce message bienveillant, qui plus est après des mois compliqués dans la capitale française.