PSG : Nasser Al-Khelaïfi rentre à Paris en urgence

«Il y a beaucoup de détails. Ce n’est pas facile de gagner. Il y a beaucoup de grands clubs qui se battent pour y arriver. Il n’y a pas de marge d’erreur, en Ligue des champions, vous le payez cher.» Nasser Al-Khelaïfi est resté étrangement silencieux depuis l’élimination du PSG en Ligue des Champions il y a bientôt un mois. Le président parisien a simplement donné quelques mots à Marca le 25 mars dernier et c’est tout. Un silence qui pose question, alors que le club est en pleine tempête. La trêve internationale a permis de mettre un peu en sommeil l’actualité tendue des rouge et bleu mais la nouvelle défaite en Ligue 1 face à l’OL dimanche soir dernier a remis le club en première ligne. Il y a urgence à intervenir. Le PSG est encore leader du championnat et toujours grand favori pour remporter le titre mais le matelas de six points en tête du championnat s’amincit de plus en plus en cette année 2023, où 8 défaites ont déjà contrarié Christophe Galtier et mis à mal son avenir.

Le revers face Lyon est celui de trop, d’après les informations du journal Le Parisien. Présent au Qatar ce week-end d’où il a regardé la rencontre, NAK a enchaîné les messages furieux destinés à son cercle proche devant l’apathie et la résignation affichée par l’équipe. Il a ensuite pris la direction de Lisbonne mardi pour assister au Comex de l’UEFA, puis est revenu plus vite que prévu à Paris ce mercredi. Initialement, il devait repartir vers Doha mais la crise sportive l’oblige à changer ses plans. Critiqué pour ses absences répétées dans la capitale française, il a décidé de revenir pour afficher son soutien aux joueurs et remettre les pendules à l’heure. Sa présence est même attendue vendredi à l’entraînement.

