PSG : une fin de saison à haut risque

L’opportunité était pourtant belle pour le PSG. Après le nul de l’OM et avec Lens pour nouveau dauphin, le club de la capitale avait l’occasion de mettre ses deux plus proches poursuivants à neuf points en cas de victoire face à l’OL. Il n’en est rien. Battus par une belle équipe lyonnaise au Parc des Princes 1-0, les Franciliens comptent toujours six points en tête du championnat. Une avance qui ne grandit plus depuis quelques semaines, qui fond même. La tension gagne également les joueurs sur le terrain, à l’image de Mbappé et de Renato Sanches face à Kumbedi.

Evidemment, Paris reste le grand favori à sa propre succession pour le titre. À neuf matchs du coup de sifflet final de cette saison, il faudrait un vrai cataclysme pour qu’il n’obtienne pas un nouvel Hexagoal en juin prochain. Il n’empêche. Cette seconde défaite de suite à domicile après celle de Rennes il y a deux semaines, la 5e en 2023 en L1, jette un nouveau doute et fragilise toujours un peu plus Christophe Galtier, lequel appelle à un sursaut immédiat de ses joueurs.

Galtier : «Nous brûlons nos jokers»

«C’est beaucoup trop. Match après match, nous brûlons nos jokers.» Ce dernier était déjà capitaine d’un navire à la dérive et la tempête ne fait que se renforcer. «Nous avons bien démarré sur les vingt premières minutes. On a été pris ensuite sur les transitions. Je constate qu’on est vite résignés. On avait la capacité à renverser des matches et ce soir (dimanche), on s’est rapidement résignés. Il a manqué de caractère, de personnalité. Il y a de la déception, mais il peut aussi y avoir de la colère froide. Il a manqué de l’investissement.»

Danilo avait donné la tendance en sortant du match sur Prime Video. Les discours ne suffisent plus, il faut désormais des actes. Les deux prochaines rencontres donneront également la tendance de cette fin de saison, à Nice, puis lors de la réception de Lens, deux adversaires dans la course à l’Europe. Il faudra également que les principaux concurrents du PSG réalisent un sans-faute, comme avait pu faire Monaco en 2017 ou le Lille de Galtier en 2021. L’OM n’est pas dans sa meilleure forme en ce moment, et Lens vient de mettre fin à son trou d’air. Si Paris reste maître de son destin, le danger rôde…