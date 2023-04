PSG - OL : le constat accablant de Christophe Galtier

Et de 8 pour le PSG en 2023. C’est le chiffre ahurissant pour une équipe qui vise les étoiles. Le club de la capitale a déjà perdu 8 fois cette année. Et nous ne sommes qu’au début du mois d’avril. C’est déjà plus de revers que sur l’ensemble de l’année 2022. Ce soir, les Franciliens ont logiquement perdu 1-0 face à des Lyonnais aussi séduisants que les Parisiens ont été moribonds. Une fois menés au score après le but du très remuant Barcola, ils n’ont jamais donné l’impression de pouvoir revenir.

Eliminé de la Coupe de France à Marseille, puis sorti de la Ligue des Champions à Munich il y a un peu moins d’un mois, le PSG n’a plus que le championnat à jouer. Déjà dans le dur, comme nous l’avons déjà évoqué dans cet article, Christophe Galtier se sait en grand danger. Pour la première fois face à la presse, il a dégagé une impression d’être sous un plafond de verre increvable, à un poste qui est peut-être trop grand pour lui. Le sujet revient presque toutes les semaines désormais.

Galtier : «je n’en veux pas à mes joueurs»

«Est-ce que je suis résigné ? Non ! Je vais me battre jusqu’au bout. Il faudra avoir un autre comportement. Il peut y avoir de la fatigue après la trêve, mais nous devons réagir lors du prochain match. Nous devons avoir une réaction de champion. J’ose espérer que nos joueurs ne sont pas blasés sur les titres. On doit avoir une réaction d’orgueil. Je vais en parler à mes joueurs en début de semaine. Tout le monde, à commencer par moi, doit prendre conscience de la situation et du travail que l’on a à fournir pour redevenir performant» a-t-il expliqué en conférence de presse.

Il demande du sursaut, de l’orgueil, ce qu’a d’ailleurs souligné Danilo Pereira à la fin du match également. Pour autant, et comme depuis le début de son aventure à Paris, il se met en première ligne, refusant d’accabler les stars qu’il dirige quotidiennement. «Non, je n’en veux pas à mes joueurs. Mais il faudra beaucoup plus de personnalité et de caractère pour se remettre à gagner.» Si Galtier ne se dit pas résigné, il n’est pas impossible qu’une partie des joueurs le soient. C’est en tout cas le sentiment qu’il se dégage ce soir…