PSG : Nasser al-Khelaïfi explique les échecs en Ligue des Champions

Après un échec contre le Real Madrid l’an dernier, le PSG a encore échoué à atteindre les quarts de finale de la Ligue des Champions, face au Bayern Munich. Discret dans les médias jusqu’à présent, Nasser al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, s’est exprimé dans un entretien à Marca et s’est montré satisfait du parcours de son équipe, qui a atteint la finale de la compétition, en 2020, perdue contre le Bayern Munich (0-1).

«Il y a beaucoup de détails. Ce n’est pas facile de gagner. Il y a beaucoup de grands clubs qui se battent pour y arriver. Il n’y a pas de marge d’erreur, en Ligue des champions, vous le payez cher. Il y a de la pression parce qu’il y a beaucoup d’équipes qui se qualifient et beaucoup de très grands clubs. Nous allons essayer chaque année de nous battre pour y parvenir. Je pense que nous devons continuer à travailler. Nous avons trois superstars, mais aussi d’autres talents fantastiques. Nous allons analyser l’équipe, nous devons travailler. Ces quatre dernières années ont été fantastiques, nous avons atteint la finale et il est important de s’améliorer chaque année en tant que club et d’améliorer l’équipe», a déclaré le patron du PSG.

