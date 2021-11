OL-OM : Ruddy Buquet justifie sa décision d'arrêter définitivement la rencontre

Cela devait constituer une affiche de la 14ème journée de Ligue 1. Cet Olympique Lyonnais-Olympique de Marseille incarnait l'une des grandes confrontations du championnat de France. Malheureusement pour les fans du football français, ce choc s'est arrêté dès la deuxième minute à la suite d'un jet de bouteille d'un spectateur sur la tempe de Dimitri Payet. L'arbitre de la rencontre Ruddy Buquet décidait alors d'interrompre la rencontre et de ramener les vingt-deux acteurs aux vestiaires. S'en est suivi un scénario rocambolesque avec l'ouverture d'une cellule de crise pour statuer sur le sort de ce match.

Après plusieurs minutes de tergiversations, le speaker du Groupama Stadium annonçait dans un premier temps la reprise de ce choc. Les joueurs lyonnais revenaient sur la pelouse pour s'échauffer avant de quitter brutalement la pelouse. En effet, les joueurs marseillais choqués, ne souhaitaient pas reprendre le match. Dimitri Payet dans un état de choc, ne comptait pas remettre les pieds sur le pré, ayant trop peur pour son intégrité physique. Finalement, après un ultime revirement de situation, le speaker du stade rhodanien revenait sur la pelouse pour annoncer l'arrêt définitif de cet Olympico. Interrogé au micro de Prime Vidéo, Ruddy Buquet a tenu à justifier sa décision de stopper définitivement cet OL-OM.

« On aurait aimé que ça se passe autrement, ma décision a été de ne pas reprendre le match, il a été évoqué des troubles de l'ordre public, je maintiens que ma décision était de ne pas reprendre la partie. Il y a d'autres considérations à prendre en compte, mais pour des considérations sportives évidentes on ne pouvait pas reprendre. J'ai pris la décision définitive de ne pas reprendre le match. Il y a eu une première étape avec l'annonce micro, la seconde c'est le retour aux vestiaires, avec un joueur touché, nous sommes les garants de la sécurité des joueurs. Pour des raisons sportives, le match ne devait pas reprendre, il y a d'autres paramètres en terme de sécurité à prendre en compte, le public, l'évacuation des joueurs... On est tous conscients qu'il faudrait que cela se passe autrement, j'assume pleinement cette décision importante, » a ainsi commenté l'arbitre de la rencontre. Un discours assumé et qui a le mérite d'être transparent...