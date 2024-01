Angola - Namibie : les compositions officielles

Place à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations sur Foot Mercato ! Ce samedi, l’Angola affronte la Namibie, à 18h au Stade de la paix de Bouaké, dans le cadre des huitièmes de finale de la compétition. Une confrontation loin d’être attendue avant début de cette CAN, opposant deux équipes surprises qui n’ont cependant pas connu le même parcours pendant les phases de groupes. Et pour cause, les Angolais, efficaces sur le plan offensif dans cette CAN, ont terminé en tête de leur poule (7pts) grâce à deux succès acquis face à la Mauritanie (3-2) et le Burkina Faso (2-0), ainsi qu’un match nul obtenu face à l’Algérie pour leur entrée en lice (1-1). En face, la Namibie a éprouvé beaucoup plus de difficultés, en témoigne sa large défaite face à l’Afrique du Sud (0-4), mais a validé son ticket pour les huitièmes de finale en terminant parmi les meilleurs troisièmes (4pts).

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 18h. Pour ce premier huitième de finale de cette CAN, Pedro Gonçalves mise sur la continuité en maintenant son système articulé en 4-3-3. Le sélectionneur angolais a en effet décidé de titulariser Eddie, Gaspar, Buatu et Carneiro en défense. Le milieu de terrain est composé de Fredy, Show et Estrela, tandis que l’attaque est emmenée par Gilberto, Mabululu et Gelson. De leur côté, les Guerriers Fiers s’organisent dans un 4-1-4-1 avec Kazapua qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve au sein de l’arrière-garde Kamberipa, Amutenya, Haukongo et Hanamub. Petrus est aligné devant la défense, tandis que Tjiueza, Katua, Hotto et Muzeu se retrouvent dans l’entrejeu. Enfin, Shalulile est placé en pointe.

Composition des équipes :

Angola : Neblú- Eddie, Gaspar, Buatu, Carneiro - Fredy, Show, Estrela - Gilberto, Mabululu, Gelson.

Namibie : Kazapua - Kamberipa, Amutenya, Haukongo, Hanamub - Petrus - Tjiueza, Katua, Hotto, Muzeu - Shalulile.