L’inquiétante noyade de William Saliba et de la défense d’Arsenal

Dans l’ombre de l’énorme choc entre le Real Madrid et Manchester City, une autre belle affiche se jouait à Londres. En effet, Arsenal et le Bayern Munich croisaient le fer sur la pelouse de l’Emirates Stadium, dans l’autre quart de finale aller de la Ligue des Champions. Comme à Santiago-Bernabeu, le scénario a été mouvementé avec de nombreux buts (2-2) mais aussi des décisions arbitrales qui ont fait couler beaucoup d’encre dans la presse allemande et anglaise. Selon les données officielles du championnat d’anglais, les troupes de Mikel Arteta sont l’équipe anglaise ayant concédé le moins de buts tout en affichant le plus grand nombre de clean sheets. Pourtant considérée logiquement comme meilleure défense de Premier League, l’arrière-garde des Gunners a tout simplement été méconnaissable mardi soir.

La suite après cette publicité

«En Ligue des Champions on ne peut rien donner à l’adversaire, on a donné deux buts aujourd’hui. Lorsque vous vous trouvez dans ces situations, ils vont vous punir. C’est la plus grande leçon. Les marges sont très faibles dans cette compétition. C’est très difficile de pénétrer l’adversaire et de générer des occasions contre ce niveau d’opposition. Vous devez également vous assurer de ne rien donner», a d’abord expliqué l’ancien assistant de Pep Guardiola. Si les Gunners ont limité la casse en accrochant le match nul à domicile sur cette phase aller, la défense a complètement loupé son rendez-vous. D’ailleurs, nos confrères de L’Equipe ont accordé la note de 3 à William Saliba, symbole parfait du bateau nord-londonien parti à la dérive hier soir contre les Rekordmeister.

À lire

Vidéo : Harry Kane chambré en direct par des supporters d’Arsenal

Des fautes individuelles

Le deuxième but bavarois vient d’un pénalty transformé par Harry Kane, venu d’une faute de William Saliba. Lancé sur la droite, Leroy Sané a bien repiqué dans l’axe. L’ailier allemand a profité d’une hésitation de Gabriel Magalhães, également fautif, à l’entrée de la surface et cela a perturbé le défenseur français qui a concédé le penalty : «On a raté beaucoup de choses simples avec le ballon, surtout aujourd’hui, je pense que nous ne l’avons pas fait avec les normes que nous pratiquons habituellement et nous leur avons permis d’avoir des espaces pour courir et ils sont très dangereux. Nous devons mieux gérer le ballon mais nous l’avons donné à l’adversaire et ils ont marqué. Cela a créé une certaine incertitude et le deuxième but aussi est inhabituel pour nous de l’encaisser. Mais c’est la Ligue des Champions, vous faites une erreur et vous êtes punis», a insisté l’entraîneur espagnol. Il semble y avoir un William Saliba de Premier League et un autre de Ligue des Champions. En 15 matches de championnat à domicile cette saison, l’ancien joueur de l’OM n’a commis que cinq fautes. Hier soir, il en a commis quatre et a concédé un penalty en première mi-temps contre le Bayern.

La suite après cette publicité

Mais ce ne sont pas les seuls chiffres inquiétants pour le défenseur français. William Saliba a perdu un total de cinq duels, soit plus que n’importe quel autre joueur sur le terrain sur la première période. Il était l’acteur avec le plus de déchets des deux équipes. Néanmoins, si le Français de 23 ans a commis plusieurs erreurs, ses compères de l’arrière-garde des Gunners ne l’ont pas beaucoup aidé non plus. En effet, sur le premier but bavarois, Gabriel Magalhães est fautif d’une perte de balle, tandis que le placement du gardien David Raya est également discutable sur cette action. Auteur d’un premier acte très décevant, Jakub Kiwior a carrément été remplacé à la pause. Sur la pelouse de l’Emirates Stadium, c’est toute la défense d’Arsenal qui a coulé, pas seulement Saliba. Mais c’est un coup dur pour le natif de Bondy qui doit marquer des points dans l’esprit de Didier Deschamps, à quelques mois de l’Euro 2024 en Allemagne.