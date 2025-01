Malgré une série difficile, Hütter refuse de parler de crise à Monaco

Avec une seule victoire lors de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues, et aucun succès en Ligue 1 depuis le 7 décembre, l’AS Monaco traverse une période compliquée. Malgré ces résultats décevants, l’entraîneur monégasque Adi Hütter refuse de parler de « crise ».

«Vous pouvez utiliser ce mot. C’est vrai qu’on est dans une situation difficile en ce moment, vous avez raison, mais je n’ai jamais utilisé ce mot. Les crises, dans la vie, ne sont pas faites pour le sport. On n’est pas heureux, oui. On doit faire mieux, oui, mais on est capables d’y parvenir. Il faut rester positif, communiquer de manière positive et croire en notre style de jeu pour s’en sortir le plus vite possible», a expliqué le coach en conférence de presse. «Cela n’a pas de sens de toujours parler de ce qui va mal. Ce n’est pas la première fois que je suis un peu en difficulté, mais j’ai de l’expérience et elle me dit de rester cool et de croire en mes joueurs», a-t-il déclaré également. Les joueurs du Rocher tenteront ainsi de rebondir ce vendredi sur la pelouse de Montpellier, actuel dernier du championnat.