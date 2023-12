Karim Benzema ne quittera pas Al-Ittihad cet hiver

Depuis plusieurs jours, la situation de Karim Benzema en Arabie saoudite fait jaser. Alors qu’il était arrivé en grande pompe à Djeddah, le joueur formé à l’OL est désormais pointé du doigt par le public saoudien qui l’a pris en grippe. Auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 20 matches, le Ballon d’Or 2022 ne répond pas aux attentes des supporters du champion d’Arabie saoudite en titre et son salaire conséquent (200 millions d’euros par an) est dorénavant utilisé contre lui pour mettre en exergue quelques prestations décevantes depuis quelques matches.

Et alors qu’il n’a pas marqué lors du mois de décembre, il a fait l’objet d’une flopée de critiques à la veille de la rencontre au sommet face à Al-Nassr. Balayé par l’escouade menée par son ancien compère Cristiano Ronaldo (5-2), l’enfant de Bron a encore plus été sous le feu des blâmes suite à cette énorme déconvenue. Sixième de Saudi Pro League, Al-Ittihad n’y arrive toujours pas et compte 22 points de retard sur le leader Al-Hilal. L’intronisation de Marcelo Gallardo, arrivé à la place de Nuno Espirito Santo dont les rapports avec KB9 n’étaient pas des plus cordiaux, n’aura d’ailleurs rien changé.

Karim Benzema n’ira nulle part cet hiver

Dès lors, Karim Benzema, recrue phare des pensionnaires du stade Roi-Abdallah, apparaît comme la première raison de l’échec de ces derniers en championnat pour beaucoup de supporters et d’observateurs. Un malaise qui alimente forcément les spéculations sur l’avenir du quintuple vainqueur de la Ligue des Champions. Ces dernières heures, c’est une autre information qui est venue mettre le feu aux poudres. En effet, selon plusieurs informations confirmées, le Nueve a quitté Djeddah ces dernières heures pour des raisons personnelles.

Et alors qu’il avait désactivé son compte Instagram quelques heures auparavant, il n’en fallait pas plus pour que certains se lancent dans des scenarii tous plus rocambolesques les uns que les autres. Ce samedi, c’est pourtant Marca qui est venu éteindre l’incendie en expliquant que le joueur formé à l’OL a quitté le Royaume arabe pour se soigner d’une blessure gênante au pied. Pas de départ définitif à l’horizon donc pour l’attaquant de 36 ans alors que nous pouvons vous affirmer en exclusivité que le joueur ne quittera pas Al-Ittihad cet hiver. Désireux de redorer son blason, l’ex-international français (97 sélections, 37 buts) ne quittera pas Djeddah alors que plusieurs informations affirmaient qu’il aurait des vues sur d’autres clubs saoudiens.