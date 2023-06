Süper Lig : Galatasaray corrige Fenerbahçe dans le derby d’Istanbul

Ce dimanche après-midi, Galatasaray et Fenerbahçe s’affrontaient pour le traditionnel derby d’Istanbul. Un match sans enjeu puisque Galatasaray venait d’assurer son titre de Champion de Turquie une semaine auparavant et que Fenerbahçe était assuré d’être deuxième à l’issue de la saison. Mais dans une ambiance folle, la tension était tout de même à son comble. Et dans ce derby, ce sont les coéquipiers de Maura Icardi qui ont fait le job.

En début de rencontre, Nicolò Zaniolo ouvrait le score avant que le match ne s’enflamme complètement. La seconde période a été marquée par l’exclusion de l’ancien défenseur de l’OM Luan Peres avant que l’ancien Parisien Mauro Icardi ne fasse le break. Zaniolo s’est offert un doublé en fin de match d’un sublime but (3-0). Galatasaray célèbre donc son titre avec une victoire de prestige. De quoi bien clôturer la saison.

