Copa Libertadores : l’énorme loupé de Cavani qui coûte la qualification à Boca Juniors

Ce qui est amusant avec Edinson Cavani, c’est qu’on pourrait lui concocter une compilation de beaux buts aussi riche qu’une compilation de gros ratés. Et hier lors de la 1/2 finale retour de Copa Libertadores entre son club du Boca Juniors et la formation péruvienne de Lima, c’est plus par ses ratés que l’Uruguayen a brillé.

This is the play that will haunt Cavani for the rest of his career! 😱🔥 If the Uruguayan hadn’t missed this chance… would everything have been different? 👀 #beINSPORTS #Libertadores pic.twitter.com/MIfvgLEroQ