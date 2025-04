Manchester United : Leny Yoro exulte après l’exploit réalisé contre l’OL

Présent au micro de Canal + après la victoire folle de Manchester United contre l’OL (5-4) au terme d’un scénario historique, Leny Yoro savourait logiquement. Interrogé sur la chronologie de ce match qui restera dans les annales de la Ligue Europa, l’ancien défenseur du LOSC a surtout tenu à remercier ses supporters.

«C’est le match le plus incroyable de ma vie, 3 buts en 5 minutes, ça montre que Old Trafford, c’est vraiment le théâtre des rêves. À 4-2, je vais être honnête c’est dur, on a pris un gros coup, c’était dur de revenir mais on l’a fait, et c’est grâce aux supporters, ils nous ont poussé jusqu’au bout, même à 4-2», a ainsi lancé le jeune joueur de 19 ans.