OM : quand Rudi Garcia a achevé Jordan Amavi

Si Jordan Amavi semble avoir retrouvé ses jambes d’il y 3-4 ans cette saison, le latéral gauche français est passé par une période compliquée du côté de Marseille. Souvent remis en cause, il avait enchaîné les contre-performances sous Rudi Garcia, qui n’avait manqué de lui dire.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à France Football, Jordan Amavi est revenu sur sa période compliquée en terre marseillaise et qui a, entre autre, débuté un soir d’Europa League contre Leipzig. « J’étais vraiment responsable sur le but allemand, j'ai fait payer mon équipe. J’ai dit que j'avais été bidon. (...) Mais parfois, ça peut être une erreur de dire que l'on n'est pas trop bien. » a-t-il assumé. Dans une période compliquée, le défenseur de 26 ans n’avait pas pu compter ad vitam aeternam sur le soutien de son entraîneur de l’époque, bien au contraire. « C'est comme le coach d'alors, Rudi Garcia. Au début de ma mauvaise passe, il a tempéré, il a essayé de m'aider. Mais, au bout d'un moment, il a craqué comme tout le monde. Un jour, il m'a dit cash : “Clairement, tu nous coûtes des points." (…) C’est la première fois qu'un coach me disait un truc pareil. » Des propos qui ont visiblement marqué l’ancien d’Aston Villa, qui semble désormais plus en confiance avec Marseille, actuel sixième de Ligue 1.