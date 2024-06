L’Italie cartonne le Portugal et remporte l’Euro U17

Qui succèdera à l’Allemagne, vainqueur l’édition 2023 ? Ce mercredi soir, l’Italie et le Portugal s’affrontaient en finale de l’Euro U17. L’occasion de voir à l’oeuvre deux pépites, à savoir l’Italien Francesco Camarda et le Portugais Rodrigo Mora, meilleur buteur de la compétition (5 buts). Dans cette finale, les Transalpins ont planté la première banderille par Federico Coletta, dès la 7e minute de jeu. Dominateurs, les Italiens doublaient la mise neuf minutes plus tard grâce à l’inévitable Camarda.

Le serial buteur des équipes de jeunes de l’AC Milan a ensuite scellé le sort du match en s’offrant un doublé cinq minutes après le retour des vestiaires. 3-0, les Lusitaniens ne reviendront jamais. L’Italie s’offre le premier sacre de son histoire chez les U17. De son côté, le Portugal rate une occasion d’ajouter un troisième sacre à son palmarès.