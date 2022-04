Le Brésil met tout en œuvre pour attirer Pep Guardiola !

La suite après cette publicité

«Je reste jusqu'à la fin du Mondial (au Qatar). Je n'ai pas à mentir ici». Il y a quelques semaines, Tite a annoncé qu'il quitterait son poste de sélectionneur du Brésil après la Coupe du Monde 2022. La fin d'un cycle de travail de cinq ans pour le technicien brésilien. La Confédération Brésilienne de Football s'est déjà mise en quête de son successeur. Et visiblement, les dirigeants du football brésilien ont une idée fixe en tête.

En 2018, après l'élimination de la Seleção en quart de finale du Mondial en Russie face à la Belgique, le banc de Tite avait tremblé et la CBF avait alors contacté un certain Pep Guardiola. L'Espagnol avait à l'époque préféré continuer son mandat à la tête de Manchester City. Bien lui en a pris vu son palmarès. D'après Marca, les Auriverdes sont dernièrement revenus à la charge pour convaincre le Catalan d'accepter le challenge.

12 M€ nets par an proposés

Des contacts concrets sont évoqués entre les décideurs brésiliens et le frère et représentant du manager des Citizens, Pere Guardiola. Un salaire aurait même déjà été proposé, à savoir 12 M€ nets par an, pour convaincre le technicien, sous contrat en Angleterre jusqu'en juin 2023, de dire oui cette fois. Jusqu'ici, lorsqu'il a été interrogé sur cette possibilité, l'intéressé a toujours botté en touche. Encore récemment, au micro de TNT Sports Brasil.

«Le Brésil a de très bons entraîneurs brésiliens qui doivent entraîner la Seleção. Il existe de bons entraîneurs brésiliens. Le débat est clos», lançait-il au sortir du 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Sporting CP (0-0). Néanmoins, il y a un peu moins d'un an, le tacticien expliquait que le prochain chapitre de sa carrière serait certainement à la tête d'une sélection. «Si une équipe nationale sera ma prochaine étape ? Oui.» Le Brésil aurait tort de ne pas continuer à essayer.