Liverpool tape du point sur la table après l’énorme scandale d’arbitrage contre Tottenham

La polémique continue de faire grand bruit en Angleterre ! Alors que Liverpool s’est vu refuser un but de Luis Diaz contre Tottenham, lors du choc de la 7ème journée de Premier League remporté par les Spurs, pour un hors-jeu inexistant de l’attaquant colombien (sachant que le score était encore de 0 à 0 à ce moment-là), les Reds, à l’image de leur entraîneur Jurgen Klopp, ne décolèrent pas après cette énorme scandale d’arbitrage. Ce but aurait donc dû être validé. D’autant plus que l’erreur a été reconnue par l’organe responsable des officiels au sein du championnat anglais. « La PGMOL reconnaît qu’une erreur humaine importante s’est produite au cours de la première mi-temps de Tottenham Hotspurs contre Liverpool. Il s’agissait d’une erreur factuelle claire et évidente et aurait dû aboutir à ce que le but soit accordé via l’intervention du VAR, cependant, le VAR n’est pas intervenu. PGMOL procédera à un examen complet des circonstances qui ont conduit à l’erreur », pouvait-on notamment lire dans le communiqué officiel de l’instance dirigeante. Néanmoins, le club de la Mersey, victime de cette grossière erreur, a décidé de réagir, également dans un communiqué officiel, pour pointer du doigt les manquements à l’équité sportive, pourtant primordiale.

«Le Liverpool Football Club prend acte de la reconnaissance par PGMOL de ses manquements d’hier soir. Il est clair que les lois du jeu n’ont pas été appliquées correctement, ce qui a porté atteinte à l’intégrité sportive. Nous sommes tout à fait conscients des pressions que subissent les officiels de match, mais ces pressions sont censées être atténuées, et non exacerbées, par l’existence et la mise en œuvre de la VAR. Il n’est donc pas satisfaisant qu’il n’y ait pas eu suffisamment de temps pour prendre la bonne décision et qu’il n’y ait pas eu d’intervention ultérieure. Il est également inacceptable que de telles défaillances aient déjà été qualifiées d’'erreur humaine significative’. Tous les résultats devraient être établis uniquement par la révision et en toute transparence. C’est essentiel pour la fiabilité des décisions futures, car cela s’applique à tous les clubs, et les enseignements tirés serviront à améliorer les processus afin de garantir que ce type de situation ne se reproduise plus. Dans l’intervalle, nous explorerons l’éventail des options disponibles, compte tenu de la nécessité évidente d’une évaluation et d’une résolution de cette erreur.» Liverpool sort donc les dents après le scandale d’arbitrage qui secoue l’Angleterre. En tout cas, le message est passé !