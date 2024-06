Le Luxembourg redoute Kylian Mbappé

Ce soir, l’équipe de France dispute son premier match de préparation en vue de l’Euro. Face au Luxembourg, Didier Deschamps disposera presque de tous ses joueurs. Excepté Aurélien Tchouaméni (blessé) et Adrien Rabiot (laissé au repos), le sélectionneur des Bleus pourra compter sur tous ces joueurs, dont le nouveau joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France voudra briller cet été et fait déjà peur à ses adversaires. Interrogé sur les qualités du Français, le Luxembourgeois Maxime Chanot a avoué ne pas avoir de solution contre lui.

La suite après cette publicité

« Si vous avez des possibilités (pour le stopper), il faut me les donner (rire). Je pense qu’aujourd’hui on ne présente plus Mbappé. On connaît les qualités du joueur, on sait ce qu’on a faire. On ne va pas se fixer uniquement sur un joueur, on connaît les forces de cette équipe de France. Affronter ce genre de joueur c’est toujours difficile pour les défenseurs. On va essayer de le contenir comme on peut (…). On va essayer de limiter la casse. On y va avec beaucoup d’humilité, on va faire essayer de faire le maximum. Ça reste un joueur de foot malgré tout. On a l’habitude de performer contre des top joueurs. Kylian Mbappé ça reste différent », a-t-il déclaré en conférence de presse.