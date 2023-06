Mercato : Newcastle va frapper le gros coup Sandro Tonali pour 70 M€ !

La suite après cette publicité

Newcastle a fait mentir beaucoup de monde. Au moment du rachat du club par le PIF, beaucoup s’attendaient à voir le club dépenser à tout va, pas forcément de façon intelligente. De plus, personne n’attendait des résultats sportifs aussi rapidement. Mais l’écurie du nord de l’Angleterre, avec Eddie Howe sur son banc de touche, a terminé la saison à la quatrième marche en Premier League, déjouant les pronostics les plus pessimistes. Un joli exploit qui apporte une sacrée crédibilité, et qui permet surtout à Newcastle de disputer la Ligue des Champions l’an prochain.

Et les Saoudiens comptent mettre les moyens cet été, pour que l’écurie entraînée par Eddie Howe ne soit pas ridicule en Ligue des Champions notamment. La piste Nicolo Barella était notamment sortie il y a quelques jours, confirmant que les Magpies sont chauds pour dépenser beaucoup pour renforcer leur entrejeu. Et voilà que le sérieux The Athletic dévoile un nouveau nom…

Un sacré coup

Le sérieux média indique ainsi que Newcastle est très proche d’un accord avec l’AC Milan pour le transfert de Sandro Tonali. Le club du nord de l’Angleterre devrait débourser 70 millions d’euros pour s’offrir l’international italien, qui était la priorité de la direction et du staff technique pour renforcer le milieu de terrain.

Une première offre de 50 millions d’euros avait ainsi été formulée, avant d’être refusée. De nouvelles réunions ont eu lieu ces dernières heures, ce qui a fait avancer les négociations. Elles sont désormais à deux doigts d’aboutir. Tonali deviendrait le joueur le plus cher de l’histoire de Newcastle aux côtés d’Alexander Isak, aussi recruté pour 70 millions d’euros l’été dernier.