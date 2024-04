PSG : Jérôme Rothen s’en prend à Kylian Mbappé

Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé 2 buts à 0 sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Un excellent résultat pour le club de la capitale qui a su battre son rival phocéen en se montrant très efficace. Mais cette victoire de prestige a été ternie par les états d’âme de Kylian Mbappé. Capitane des Rouge et Bleu pour ce match, le Bondynois a boudé lorsqu’il a été remplacé vers l’heure de jeu, avant de poster une photo sur ses réseaux sociaux pour afficher son spleen.

La suite après cette publicité

Une attitude qui ne plait pas à Jérôme Rothen. « Pour moi c’est un gros problème de toute façon, chez tous les joueurs et chez Kylian en particulier parce que c’est l’un des mecs les plus suivis au monde dans le football. Sa communication est désastreuse dimanche. Mettre juste une photo de lui avec le brassard qui pend genre 'je suis triste parce que je sors et puis mon Dieu, Luis Enrique m’a sorti d’un match’. Oui, et bah maintenant cela fait deux mois, tu es habitué », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.