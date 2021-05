Manchester City - PSG : Nike omniprésent aux pieds des stars

Le choc entre Manchester City et le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des champions met en avant les stars mais aussi leurs chaussures. Nous vous présentons les paires de crampons qui seront présentes ce soir à l'Etihad Stadium.

Alors que la planète football s'arrête les soirs de Ligue des champions, les équipementiers en profitent pour mettre en avant leurs derniers joyaux aux pieds des plus grandes stars du football et le moins que l'on puisse dire, c'est que Nike prendra de la place ce soir. Selon une étude de FootballBootsDB, Nike représente 52% des chaussures présentes dans aux pieds des joueurs des 5 grands championnats alors qu'adidas en représente 37% et que Puma tente de rester dans la course en étant aux pieds de 7% de ces joueurs. Pour cette demi-finale retour de C1, la logique est respectée et les paires de Nike seront omniprésentes à l'Etihad Stadium.

Malgré la perte de nombreux ambassadeurs comme Neymar, l'équipementier américain devrait se placer aux pieds de 13 joueurs, en attendant les compositions officielles. Bien qu'elle soit la paire la plus populaire du marché, ce n'est pas la Mercurial qui sort du lot cette fois-ci puisque la Phantom GT est à l'honneur.

Dévoilée en février dernier avec le pack Spectrum, la Phantom GT bleu roi avec la virgule et la bande horizontale argent métallisé ainsi que sa touche de vert au niveau des crampons sera chaussée par 9 joueurs ce soir. Du côté parisien, Marquinhos, Marco Verratti, Leandro Paredes et Mauro Icardi - qui est pressenti pour évoluer à la pointe de l'attaque à la place de Kylian Mbappé - évolueront avec cette paire aux couleurs de Manchester City. Coïncidence ou non, c'est la paire la plus présente chez les Citizens puisqu'on va la retrouver aux pieds de Kevin de Bruyne, Phil Foden, Rodri, Ruben Dias et John Stones. Au niveau des technologies, le Flyknit prend place sur l'empeigne avec la technologie ACC qui offrirait un contrôle du ballon optimal dans toutes les conditions de jeu.

On poursuit du côté de la marque américaine où la Tiempo est délaissée et ne sera présente qu'aux pieds d'Alessandro Florenzi. L'Italien évolue avec la Tiempo Legend 8 du pack Spectrum qui apparaît dans une teinte platine avec un vert fluo très prononcé sur la virgule. Celle qu'on appelle la chaussure des défenseurs est vêtue du classique cuir de kangourou comme sur les chaussures d'antan mais reste tout de même moderne grâce à la plaque Hyperstability qui est très légère.

Trois paires de Mercurial seront sous le feu des projecteurs de l'Etihad Stadium ce soir, c'est peu pour la chaussure la plus populaire du circuit mais c'est aussi dû à l'absence du onze de départ de Kylian Mbappé, qui devait jouer avec le coloris Safari de la Superfly 8. Joao Cancelo se chargera d'amener de la lumière sur le terrain en portant des Vapor 14 Safari alors que Riyad Mahrez chaussera la Superfly 8 du pack Spectrum. Sur ces Mercurial dernière génération, on retrouve la technologie Vaporposite qui est une tige en mesh qui améliorerait le contrôle du ballon et donnerait la sensation d'avoir une seconde peau tant elle est fine. Presnel Kimpembe opte lui aussi pour la chaussure des attaquants mais il ne portera pas la dernière génération, lui préférant la Vapor 13 et sa tige en Flyknit.

Du côté d'adidas, İlkay Gündoğan mettra en avant la Copa nouvelle génération dans son dernier coloris issu du pack Superspectral où l'on retrouve les nouvelles technologies SensePods, TouchPods et SoftStuds combinées au légendaire cuir de kangourou.

Probablement titulaire en l'absence d'Idrissa Gueye et de Kylian Mbappé, Julian Draxler portera la Nemeziz.1 du pack Superspectral, tout comme Bernardo Silva. Dans son coloris zébré, la Nemeziz.1 est prisée pour le maintien et l'agilité grâce à sa tige en textile Tension Tape qui enveloppe le pied.

Dans les cages parisiennes, Keylor Navas opte pour la sobriété et chaussera des Predator Freak du pack Superstealth présentée sur un fond noir avec une touche de gris sur les 3 bandes de la marque, le talon, les crampons ainsi que les « Demonskin » qui sont des petites écailles en caoutchouc qui optimiseraient le toucher de balle.

Enfin, le dernier silo adidas sera représenté par celui qui pourrait faire basculer la rencontre côté Parisien : Angel Di Maria. L'Argentin fera parler sa vitesse et son explosivité grâce à la semelle SpeedFrame et son insert Carbitex en fibre de carbone. L'ailier droit évoluera avec le dernier coloris de la X Ghosted dévoilé à la sortie du pack Superspectral.

Du côté de Puma, les Brésiliens Neymar et Ederson porteront la Future Z créée suite à l'arrivée du numéro 10 parisien dans les rangs de l'équipementier allemand. Le Brésilien pourrait opter pour le coloris Creativity récemment sorti ou plutôt une paire inédite en lien avec Fortnite. Ederson portera lui la Future Z du pack Spectra. Peu importe le coloris choisi, on retrouvera la bande de compression adaptable « FUZIONFIT+ » qui offre un maintien optimal ainsi qu'un soutien idéal pour les mouvements explosifs et les changements de direction.

Le silo d'Antoine Griezmann sera également présent pour cette demi-finale de C1 puisque Abdou Diallo et Kyle Walker porteront l'Ultra 1.2 du pack Spectra et son coloris flashy où l'on retrouve une tige synthétique « MatryxEVO » multicolore, conçue avec des filaments de carbone et des fibres d'aramide pour plus de résistance, de souplesse et de légèreté.

Nous retiendrons que peu d'ambassadeurs adidas seront présents au coup d'envoi alors que Puma reste dans ses standards et que Nike survole la compétition.

Crédits photos : @SoccerBible