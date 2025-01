Graham Potter est le nouvel entraîneur de West Ham

Mécontent de Julen Lopetegui, West Ham a décidé de confier les clés de son équipe première à Graham Potter (49 ans). Les Hammers viennent d’annoncer la nouvelle ce jeudi matin. «West Ham United est ravi d’accueillir Graham Potter en tant que nouvel entraîneur-chef du club. Le coach de 49 ans rejoint les Hammers pour un contrat de deux ans et demi et prendra en charge sa nouvelle équipe pour la première fois lorsque les Hammers se rendront à Aston Villa au troisième tour de la FA Cup vendredi soir. Entraîneur très respecté et recherché, Potter attendait la bonne opportunité après avoir quitté son dernier poste à Chelsea en avril 2023, et a été le choix unanime du conseil d’administration pour faire avancer le club conformément à ses objectifs et ses ambitions.»

La suite après cette publicité

Heureux de reprendre du service, Potter, qui était libre depuis son départ de Chelsea, a confié : « je suis ravi d’être ici. Il était important pour moi d’attendre qu’un poste se présente à moi et que je sente que je suis le bon candidat pour le club que je rejoins. C’est le sentiment que j’ai avec West Ham United. Mes conversations avec le Président et le Conseil d’Administration ont été très positives et constructives, nous partageons les mêmes valeurs de travail acharné et d’énergie pour créer les bases solides qui peuvent produire du succès, et nous sommes sur la même longueur d’onde en termes de ce qui est nécessaire à court terme et ensuite sur la façon dont nous voulons faire avancer le club à moyen et long terme. West Ham United est un immense club, au cœur de Londres, avec une base de fans énorme et un grand soutien dans le monde entier. J’ai vu les scènes qui ont suivi leur victoire en Ligue Europa Conférence en 2023 et il était clair que ce club avait tout en place pour réussir de manière constante, sur et en dehors du terrain. Le club a fait beaucoup de progrès ces dernières années et a su s’appuyer sur des fondations solides. On ne remporte pas un trophée européen par hasard. Pour que cela se produise, un club de football doit avoir de bonnes bases. Le défi consiste désormais à s’appuyer sur ces bases et à construire les prochaines étapes, à développer une équipe et un club dont les supporters peuvent être fiers.» L’aventure peut commencer.