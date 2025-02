Luca Zidane lâche une bombe sur son avenir en France

Avec presque 150 matchs de D2 espagnole dans les jambes, Luca Zidane n’est plus vraiment un novice dans le milieu. Depuis son départ du Real Madrid en 2020, le portier de 26 ans collectionne les expériences, mais n’a toujours pas franchi le pas de l’exportation. Il s’était d’abord révélé au Racing Santander, avant d’être déclassé au Rayo Vallecano, où il avait dû se contenter d’un rôle de doublure.

Insatisfait de son rôle, le champion d’Europe U17 2015 avait su reprendre de la hauteur en rejoignant Eibar, avec qui il avait même disputé une phase finale d’accession en Liga (Eibar avait été battu par Alavès en 1/2 finale). Un vrai bol d’air frais, qui lui a ouvert les portes de Grenade cette saison, un candidat légitime à la montée. À l’heure actuelle, son club est 8e, à seulement quatre points des places de barragistes, même si le cadet de la fratrie Zidane ne devrait pas y faire de vieux os. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, le portier de 26 ans a en effet affirmé son souhait de venir s’installer en Ligue 1.

Il aurait pu signer en France dès cet hiver

«En France, très peu de monde regarde la D2 espagnole, comme les Espagnols ne regardent pas la France. Mais on veut jouer en Première Division, que ce soit en Espagne, en France, en Italie ou en Angleterre. C’est notre volonté. On est ambitieux, compétiteurs et travailleurs. Moi, la Ligue 1 m’intéresse, même si mon objectif est de remonter avec Grenade», confie-t-il dans un entretien croisé réalisé avec son petit frère Théo, aujourd’hui à Cordoba. Pour rappel, son contrat expirera en juin 2026 avec le club andalou.

«Si j’ai eu l’occasion de venir en L1 ? J’en ai eu, mais comme numéro 2 (à Montpellier, qui s’est renseigné la saison passée, et Lens, qui a étudié son cas en janvier). Maintenant, à 26 ans, j’arrive à un moment charnière de ma carrière. Je n’ai pas loin de 150 matches en D2, des expériences en Liga avec le Rayo et le Real. Il faudra peut-être que je fasse un nouveau choix en juin. Je veux m’installer et être performant en L1. Que ce soit moi, Théo ou Elyaz, on est tous ambitieux. On est là pour monter le plus haut possible. Mais la France est une possibilité. C’est notre pays, même si notre culture foot reste plus espagnole.» Les enchères sont ouvertes.