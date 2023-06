Mercato : João Félix a été proposé au PSG !

La suite après cette publicité

On est face à celui qui sera sans aucun doute un des feuilletons de l’été. Où jouera João Félix l’an prochain ? Une chose est sûre, ça ne sera pas à Chelsea, où il était prêté depuis cet hiver. « La vérité c’est que je ne peux pas vous dire le plan pour João. C’est la nouvelle que nous avons eue hier, que le nouvel entraîneur ne compte pas sur lui à Chelsea. Nous n’avons encore rien de prévu, João est un joueur de l’Atlético maintenant », confiait le président de l’Atlético de Madrid Enrique Cerezo plus tôt dans la semaine.

Sauf si son avenir est réglé d’ici là, Félix fera donc la reprise avec l’Atlético de Madrid, sous les ordres d’un Diego Simeone avec qui il n’entretiendrait pas une superbe relation… Les médias espagnols sont de toute manière convaincus qu’il ne fera qu’escale à Madrid, puisqu’il sera rapidement vendu, alors que les Madrilènes demanderaient un montant compris entre 80 et 100 millions d’euros pour lui. Les Colchoneros réalisent une deuxième partie de saison exceptionnelle et n’ont pas besoin du Portugais. Encore faut-il lui trouver preneur.

Le PSG était déjà intéressé cet hiver

Pour l’instant, il n’a été question que d’intérêts un peu flous de clubs comme Newcastle. Mais voilà que le Daily Mail dévoile une petite bombe : en plus des Magpies, le Portugais a été proposé au Paris Saint-Germain. La publication britannique n’en dit pas vraiment plus, mais indique que dans le cas où le PSG venait à être intéressé, le clan de l’ancien de Benfica serait prêt à négocier.

Et il faut dire que cette proposition tombe à pic avec le départ de Lionel Messi, confirmé par Christophe Galtier en conférence de presse ce jeudi. Neymar devrait lui aussi quitter la capitale - c’est en tout cas ce qu’espère la direction - et il faudra donc recruter aux avant-postes. Par le passé, cet hiver notamment, le PSG avait déjà discuté avec l’entourage du joueur et Luis Campos était particulièrement intéressé. Rebelotte cet été ?