Mercato : la grosse décision du PSG avec João Félix

C’est pratiquement acté : João Félix quittera l’Atlético de Madrid cet hiver. Après trois ans et demi passés du côté de la capitale espagnole, l’heure est venue pour le Portugais d’entamer un nouveau challenge. Les dirigeants colchoneros comme Diego Simeone et le joueur sont ainsi tous d’accord pour acter ce divorce, alors que le joueur ne manque pas de prétendants.

Seulement, le prix élevé réclamé par l’Atlético - les Madrilènes veulent récupérer entre 130 et 140 millions d’euros - est difficile à assumer pour beaucoup en période hivernale, et tout indique que ça se bouclera par un prêt avec option d’achat à lever en été, quand les clubs ont généralement plus de moyens à disposition. De nombreuses écuries anglaises rêvent de lui, avec Arsenal souvent cité comme le grand favori.

Le PSG n’est pas chaud

Et le PSG dans tout ça ? Pendant des semaines, le club de la capitale a été cité parmi les prétendants les plus sérieux pour l’ancien de Benfica, avec un Luis Campos qui aurait même déjà lancé certaines manoeuvres. Cependant, selon différents médias européens comme internationaux, à l’image de Fox Deportes, le PSG n’est pas passé à l’attaque. Et il ne compte pas le faire, du moins pas dans un avenir proche.

Les dirigeants parisiens ne sont pas intéressés par le joueur de l’Atlético et ont d’autres postes prioritaires à renforcer, comme la défense centrale, où on évoque des noms comme ceux de Milian Skriniar et Josko Gvardiol. Même si, dans le cas du premier cité, ça s’annonce difficile comme révélé par nos soins, alors que le Croate attise les convoitises de bien des gros clubs en Europe. Tout indique que l’avenir de Félix s’écrira en Angleterre.