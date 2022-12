Mercato : l’Atlético de Madrid veut se débarrasser de João Félix à tout prix

La suite après cette publicité

Une bouffé d’oxygène. Pour João Félix, la Coupe du Monde est arrivée au meilleur des moments. Dans le dur à l’Atlético de Madrid, où ses relations avec son entraîneur Diego Simeone se sont détériorées et son temps de jeu a fondu comme neige au soleil, l’ancien joueur de Benfica comptait sur le Mondial pour retrouver les terrains et la confiance. Une mission plus ou moins accomplie puisqu’il a été titulaire au sein de la sélection lusitanienne. En plus d’un match amical, il a disputé 4 rencontres avec le Portugal, lui qui a notamment marqué un but.

Si son pays a été éliminé dès les quarts de finale par le Maroc, João Félix n’a pas tout perdu au Qatar. Son objectif était de briller avec sa sélection mais également de se distinguer individuellement puisqu’il n’a pas caché son désir de quitter les Colchoneros cet hiver. Avant le Mondial, il avait été lié au Paris Saint-Germain, au Bayern Munich ou encore à Manchester United. Depuis le tournoi, d’autres écuries se sont ajoutées à cette prestigieuse liste. En tête, on retrouve Arsenal, actuel leader de la Premier League.

Un prêt à l’étude

Selon AS, les Gunners ainsi que les Red Devils sont les mieux placés aujourd’hui pour accueillir le footballeur de 23 ans. Toutefois, son départ de l’Atlético ne sera pas facile. Relevo assure que les pensionnaires du Cívitas Metropolitano veulent récupérer entre 130 et 140 millions d’euros pour le Portugais, acheté 126 millions d’euros en 2019. De son côté, AS assure que les Madrilènes ne veulent pas le brader et ne le laisseront pas filer pour moins de 100 millions d’euros. Ses nombreux prétendants sont donc prévenus, il faudra mettre la main à la poche pour se l’offrir.

Un problème puisque de la majorité des écuries intéressées n’ont pas des moyens colossaux, elles qui ont aussi d’autres postes à renforcer. AS comme Relevo indiquent que les Colchoneros comme le joueur sont disposés à étudier une option jusqu’alors mise de côté. En effet, ils envisagent un prêt payant de 9 millions d’euros sans option d’achat selon AS. Relevo parle d’un prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Quoi qu’il en soit, le club espagnol, qui a pourtant des problèmes financiers suite à son élimination en Coupe d’Europe, comme le joueur représenté par Jorge Mendes sont prêts à tout pour se séparer cet hiver. Une bonne nouvelle pour ses courtisans, dont le PSG.