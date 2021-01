Thomas Tuchel rebondit à Chelsea !

La suite après cette publicité

Dans le monde du football, c’est bien connu, tout va très vite. Nommé entraîneur du Paris Saint-Germain en 2018, Thomas Tuchel (47 ans) a traversé plusieurs zones de turbulences dans la capitale française. Des moments difficiles qui ont surtout commencé dès mars 2019, juste après la piteuse élimination en huitième de finale de Ligue des Champions contre Manchester United (2-0, 1-3). Mais l’Allemand tenait encore la barre, emmenant même l’équipe rouge-et-bleu jusqu’en finale de Ligue des Champions.

Malheureusement pour lui, ses relations très compliquées avec Leonardo ont fini par lui coûter son poste. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la façon de faire du directeur sportif francilien n’a pas été la plus élégante. Viré le 23 décembre dans la nuit, après une victoire 4-0 face à Strasbourg, Tuchel a été prié de passer au camp des Loges dans la foulée pour faire place nette à Mauricio Pochettino.

Tuchel ne sera pas resté longtemps au chômage

Débarqué à six mois de la fin de son contrat, l’ancien coach du Borussia Dortmund a sans doute passé des fêtes de fin d’année un peu spéciales. Mais comme on dit parfois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et c’est ainsi que le technicien germanique a profité des mauvais résultats de Frank Lampard à Chelsea pour chiper la place de l’Anglais, remercié par Roman Abramovich. Et ainsi se relancer quelques semaines seulement après son départ forcé du PSG.

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! ✍️🔵 #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021

« Thomas Tuchel a été nommé nouvel entraîneur principal de Chelsea. Il déménage à Stamford Bridge après une période de deux ans et demi chez le champion de France, le Paris Saint-Germain, qui l'a libéré à la fin du mois dernier» a annoncé le club londonien dans un communiqué. Pour sa deuxième expérience à l’étranger, Tuchel retrouvera un certain Thiago Silva chez les Blues. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Allemand aura du pain sur la planche. Englué dans le milieu de tableau de Premier League malgré plus de 200 M€ dépensés l’été dernier, Chelsea ne peut pas se permettre de terminer la saison sans décrocher au moins une place en coupe d’Europe. Tuchel relèvera-t-il la mission ? Une chose est sûre, l’Allemand aura le matériel nécessaire pour le faire.