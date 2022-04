Les grands d'Europe se font la course pour Sébastien Haller

La suite après cette publicité

Le nom de Sébastien Haller commence à revenir en boucle chez les plus grands clubs d'Europe. Il faut dire qu'après une saison à 33 buts toutes compétitions confondues (en 39 matchs) dont 11 en Ligue des Champions, il y a de quoi être interpellé. L'Ajax se prépare d'ailleurs à voir partir son serial buteur qui avait été recruté contre 22,5 M€ à West Ham il y a un an et demi.

Pour se l'offrir, il faudra débourser au minimum 40 M€ et être en capacité de financer un salaire estimé à 10 M€ par saison. Des sommes qui ne sont pas à la portée de tout le monde, seulement des plus grands clubs d'Europe. C'est bien de ça dont il s'agit ici. L'international ivoirien est de plus en plus courtisé et devrait probablement s'envoler vers un grand du continent cet été.

Ten Hag veut l'emmener avec lui à MU

Le Bayern Munich a inscrit le nom de l'ancien Auxerrois sur sa liste de joueurs capables de remplacer Robert Lewandowski si jamais celui-ci venait à quitter la Bavière. Le club allemand est loin d'être seul, même chez lui car selon les informations du Sun, le Borussia Dortmund voudrait en faire le successeur d'Erling Haaland, dont le départ semble inévitable.

Si l'ombre du BvB ne devrait pas vraiment faire peur au club bavarois, celle de Manchester United en revanche constitue une menace bien plus grande. Selon le tabloïd anglais, Erik ten Hag aimerait emmener le buteur de 27 ans dans ses valises à Old Trafford. Une information qui a du sens puisque les Red Devils vont au moins perdre Cavani cet été. Enfin, Tottenham est aussi placé dans la course pour Haller.