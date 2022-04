Le casting XXL du Bayern Munich pour la succession de Robert Lewandowski

Il faut croire que le mercato estival 2022 sera celui des meilleurs attaquants de la planète football. Kylian Mbappé et Erling Haaland font déjà les Unes des médias européens, mais ils sont loin d’être les seuls. En Allemagne, alors que l’on pensait un tel scénario fantaisiste, la possibilité de voir Robert Lewandowski (33 ans) quitter le Bayern Munich est bien réelle. Buteur historique du club bavarois (236 buts inscrits en 250 matches de Bundesliga), l’international polonais (129 sélections, 75 buts) est libre dans un an et a confirmé qu’il traversait une période compliquée. « Il y aura bientôt une réunion, mais jusqu'à présent, il ne s'est rien passé de particulier. Je remarque aussi tout ce qui se passe. La situation n'est pas si simple pour moi. »

Plusieurs buteurs stars visées

Pas de quoi faire vaciller les Munichois. Ces derniers, par l’intermédiaire de leur directeur sportif Hasan Salihamidžić, ne cessent d’ailleurs de répéter que Lewy ne quittera pas la Bavière. « Bien sûr (nous voulons le garder). Lewandowski est très apprécié. Les fans l'adorent. Mais c'est lui qui gagne le plus d'argent au club. (…) J'ai parlé avec Lewa. Nous allons aussi parler à son agent. Il a un contrat jusqu'en 2023. Nous avons tout notre temps. Nous avons le meilleur attaquant du monde et nous en sommes fiers. Nous n'avons pas encore négocié. Mais c'est ce que nous allons faire maintenant. Il va rester, il est encore sous contrat jusqu'en 2023. »

Cependant, le Bayern ne veut pas être pris au dépourvu au cas où son serial buteur décide de partir. Bild nous apprend même que les Allemands se sont déjà activés en ce moment. Ainsi, le journal affirme que les Bavarois ont contacté l’agent de Sébastien Haller. Auteur d’une saison 2021/2022 XXL avec l’Ajax Amsterdam, l’Ivoirien a inscrit 20 buts en 27 matches d’Eredivisie et surtout 11 réalisations en 8 rencontres de Ligue des Champions. Recruté pour 22,5 M€ en 2021, l’ancien Auxerrois serait estimé à 40 M€ par les Lanciers et réclamerait à ses courtisans un salaire annuel de 10 M€. Mais d’autres options existent.

Des options moins ronflantes existent aussi

Autre chouchou du mercato, l’attaquant de Benfica Darwin Núñez est également dans le viseur munichois. Son agent, Jorge Mendes, s’active pour lui trouver un club plus huppé et ce dossier s’annonce bien plus coûteux pour le Bayern. Mendes vise un transfert à plus de 100 M€ et le joueur demanderait 17 M€ annuels en guise de salaire. En situation d’échec à Chelsea, Romelu Lukaku est également présent sur cette liste. Le Belge rêverait d’un retour à l’Inter, mais les Nerazzurri n’ont pas les moyens de payer les 80 M€ minimum réclamés par Chelsea. Munich est-il prêt à sortir un très gros chèque pour relancer Lukaku ?

Il n’est pas exclu non plus que le Bayern choisisse des solutions plus locales. À commencer par l’Autrichien de Stuttgart Saša Kalajdžić. Âgé de 24 ans, il a marqué 21 pions en 51 matches de championnat depuis 2019. Plus cher, le Tchèque du Bayer Leverkusen Patrik Schick offre un rendement plus conséquent (21 buts en 24 matches de Bundesliga cette saison), mais son prix l’est aussi puisque le Bayer demande 80 M€ à son voisin munichois. Enfin, le très jeune Benjamin Šeško (18 ans) de Salzbourg est cité, mais surtout comme un pari pour l’avenir.