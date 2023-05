Liga : la réponse cinglante de Javier Tebas à Vinicius

Une bien triste habitude pour Vinicius cette saison. Ce dimanche face à Valence, l’attaquant brésilien a encore été victime d’insultes racistes. Des incidents qui ont contraint la rencontre à être interrompue. Scandalisé à juste titre, le joueur de 22 ans s’est exprimé sur ses réseaux sociaux et a fustigé la ligue espagnole en affirmant que "le racisme est quelque chose de normal en Liga".

Forcément, ces déclarations ne plaisent pas à Javier Tebas, le président de l’organisation. Sur Twitter, il a tenu à recadrer Vinicius : «Puisque ceux qui devraient le faire ne vous expliquent pas ce qu’il est et ce que peut faire La Ligue en cas de racisme, nous avons essayé de vous l’expliquer, mais vous ne vous êtes présenté à aucune des deux dates convenues que vous avez vous-même demandées. Avant de critiquer et d’insulter la Ligue, vous devez vous informer correctement, Vinicius. Ne vous laissez pas manipuler et assurez-vous de comprendre les compétences de chacun et le travail que nous avons fait ensemble.» Une réponse qui ne manquera pas de faire réagir dans le monde du football.

