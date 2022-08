Sassuolo s'offre Armand Laurienté et Janis Antiste

C'est officiel, Armand Laurienté et Janis Antiste rejoignent Sassuolo. Annoncé depuis plusieurs jours, le milieu offensif de 23 ans quitte Lorient et signe chez les Neroverdi, mais ni la durée du contrat ni le montant n'ont été communiqués. Le second joueur est aussi attaquant, Janis Antiste a 20 ans. Formé à Toulouse, il signe également en prêt avec option d'achat obligatoire en provenance de La Spezia.

Les Merlus ont communiqué sur le départ d'Armand Laurienté : « Le FC Lorient tient à remercier Armand pour sa gentillesse, son professionnalisme, son investissement durant ces trois ans dans le Morbihan et lui souhaite pleine réussite en Italie. Merci Armand ! » Le natif de Gonesse est formé à Rennes et a rejoint le FC Lorient en 2020, il a joué 91 matchs pour 13 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues.