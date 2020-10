Nice - Hapoël Beer-Sheva : les compositions officielles

Trop timorés jeudi dernier à Leverkusen (défaite 6-2), les Aiglons doivent profiter de la réception de l'Hapoël Beer-Sheva (victorieuse 3-1 face au Slavia Prague en ouverture) pour décoller dans le Groupe C. Walter Benítez, reconduit dans les cages niçoises, devra se racheter de ses dernières prestations médiocres, alors que la défense à cinq continue d'être privilégiée par Patrick Vieira, en raison notamment de son efficacité en championnat. Cette dernière est aujourd'hui formée, de gauche à droite, d'Hassane Kamara, de Stanley Nsoki, de Dante, de Robson Bambu et du revenant Youcef Atal.

Fautif en Allemagne, Morgan Schneiderlin reste titulaire devant la défense, accompagné du jeune Khéphren Thuram. L'attaque est quant à elle confiée au prometteur duo Kasper Dolberg-Amine Gouiri, associé à Alexis Claude-Maurice. De son côté, Yossi Abukasis aligne les siens en 5-4-1 comme face à Prague. Le vétéran Ohad Levita est le dernier rempart, alors que Sean Goldberg, Marwan Kabha, Loai Taha, Miguel Vítor et Or Dadia forment le premier rideau défensif. Un cran plus haut, Tomer Yosefi, Mariano Bareiro, Josué et Sintyahu Sallalich sont alignés, tandis que Elton Acolatse occupe la pointe.

Les compositions des équipes :

OGC Nice : Benítez - Nsoki, Dante, Bambu - Kamara, Schneiderlin, Thuram, Atal - Claude-Maurice, Dolberg, Gouiri.

Hapoël Beer-Sheva : Levita - Goldberg, Kabha, Taha, Vítor, Dadia - Yosefi, Bareiro, Josué, Sallalich - Acolatse.