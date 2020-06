La Premier League russe reprend par une victoire de Sotchi 10-1 !

C'est une reprise que l'on peut qualifier de... bizarre. Trois mois après l'arrêt du championnat, la Premier League russe est revenue sur le devant de la scène ce vendredi avec une rencontre entre le FC Sotchi et le FC Rostov. Étonnamment, c'est le plus mal classé des deux qui l'a emporté 10-1 (!). Sotchi en profite pour remonter à la 9e place quand Rostov est toujours 4e.

Un score-fleuve donc avec notamment un triplé de Kokorin (15e, 44e, 51e), et deux doublés signés Zabolotny (45e+1, 47e) et Poloz (74e, 86e). Les autres buts ont été marqués par Abramov contre son camp (6e), Novoseltsev (53e) et Koldunov (87e). Et dire que Rostov avait ouvert le score par Romanov dès la 1ère minute. Sauf qu'il ne s'agissait pas de l'équipe première mais de la réserve car les professionnels sont actuellement en quarantaine à cause de la pandémie de Covid-19. Malgré les demandes de décaler la rencontre, Sotchi a refusé et a donc logiquement remporté un match complètement déséquilibré.