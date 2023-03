Que devient Denis Bouanga ?

La suite après cette publicité

Devenu l’une des révélations de Ligue 2 avec ses performances sous le maillot du Nîmes Olympique et à la Coupe d’Afrique des Nations 2017 avec le Gabon, Denis Bouanga n’a néanmoins jamais vraiment réussi à confirmer son talent du côté de l’AS Saint-Etienne. Et ce, malgré des statistiques intéressantes : 28 réalisations et 16 passes décisives en 110 rencontres sous le maillot vert toutes compétitions confondues en trois saisons. En fin de contrat en juin 2023, l’international gabonais décidait de ne pas prolonger son contrat au Forez, ce qui ne l’empêchait pas de vivre la relégation des siens en Ligue 2 après leur défaite aux barrages face à l’AJ Auxerre.

Malgré les intérêts de plusieurs clubs européens, comme le Borussia Mönchengladbach ou d’autres formations de Ligue 1, la Panthère aux 32 sélections a décidé de relever un nouveau défi de l’autre côté de l’Océan Atlantique : la MLS. Pour découvrir le championnat étasunien, le Los Angeles FC lui a donc ouvert les portes afin d’évoluer aux côtés d’anciens joueurs du top 5 européen, et pas des moindres. Ce même été, Giorgio Chiellini et Gareth Bale avaient rejoint la franchise californienne, toujours à la quête de son premier sacre en championnat depuis sa création en 2014, avant d’obtenir son statut professionnel quatre ans plus tard pour son accession dans l’élite.

Deux titres en une saison

Après une belle saison dans l’Hexagone (9 buts et 6 passes décisives en L1), Denis Bouanga n’a pas réussi à montrer cette dynamique sur les pelouses de la MLS, puisqu’il a dû attendre sa cinquième apparition pour se montrer décisif et adresser une offrande lors de la victoire du LAFC face à Houston (3-1). Il a même ouvert le score au match suivant dans les derniers instants de la rencontre, arrachant les trois points sur la pelouse de Portland (2-1). Une prise de confiance qui s’est confirmée en play-offs avec un doublé en quart de finale face au rival, le LA Galaxy, avant d’aller chercher le trophée tant attendu, le deuxième après avoir terminé leader en saison régulière (Supporter’s Shield).

Une seconde partie de saison parfaite pour l’ancien de Tours et de Lorient, ravi d’avoir signé au «Paris Saint-Germain de la MLS, parce qu’il y a de très très bons joueurs et ils marquent beaucoup de buts», comme il l’avait déclaré à son arrivée dans la côte ouest des Etats-Unis. Après avoir confirmé son statut de titulaire à la fin de l’an passé, le natif du Mans a commencé sa nouvelle saison sur de belles bases, mais pas en championnat : en effet, pour son premier match de Ligue des Champions de la CONCACAF, il s’est distingué grâce à un triplé inscrit en seconde période face aux Costaricains de la LD Alajuelense, pour un coup du chapeau dans sa carrière professionnelle.

Son renouveau va non seulement profiter à sa franchise, qui avait déboursé un chèque aux alentours de 4,5 millions d’euros pour le libérer de sa dernière année de contrat à l’ASSE, mais également à sa sélection, qu’il devrait retrouver lors de la prochaine trêve internationale pour les qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Aux côtés d’un autre ancien Stéphanois, en la personne de Sergi Palencia, Denis Bouanga espère marquer un peu plus l’histoire de la franchise noir et or, championne de MLS, et ainsi aller glaner un deuxième sacre final de rang. Cet exploit n’est plus arrivé en Amérique du Nord depuis les saisons 2011 et 2012, remportées par l’autre club de la Ville des Anges…