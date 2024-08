Ligue 1 : tombeur de Brest, Lens confirme son bon début de saison

Au Stade Bollaert-Delelis, la deuxième journée de Ligue 1 se poursuivait avec une affiche alléchante entre le Racing Club de Lens et le Stade Brestois. Un duel aux saveurs d’Europe. Après avoir parfaitement lancé sa campagne face au Panathinaïkos, en barrage aller de Ligue Europa Conference, le club nordiste, tombeur d’Angers le week-end dernier, voulait enchaîner un deuxième succès d’affilée en championnat. De son côté, Brest, qui s’apprête à disputer la Ligue des champions, se devait de réagir après la gifle reçue (1-5) contre l’OM. Pour cette rencontre, Eric Roy misait sur un 4-3-3 où Ajorque débutait en pointe. De son côté, Will Still optait lui pour un 3-4-3 avec Zaroury et Sotoca en soutien de Labeau Lascary. Une opposition qui allait rapidement tourner à l’avantage des locaux…

Déterminé, solide collectivement et agressif dans les duels, le RLC asphyxiait totalement son adversaire du jour. Si Chavez se procurait une première situation (3e) et que Zaroury mettait le feu dans la défense brestoise (4e, 11e), les Sang et Or trouvaient finalement logiquement la faille peu après le premier quart d’heure de jeu. Très actif, Chavez était récompensé de son bon début de match en trompant Bizot d’une frappe tendue du gauche (1-0, 19e). Dépassés dans tous les secteurs, les coéquipiers de Lala frôlaient encore la correctionnelle, mais Sotoca, superbement trouvé par Aguilar, manquait de peu le break (23e). En souffrance, le SB29 se procurait malgré tout quelques situations grâce à Del Castillo (27e, 29e). En vain. Après une nouvelle parade de Bizot sur une tentative de Zaroury et une frappe dévissée d’Ajorque, Lens doublait la mise.

Lens en contrôle

Sur un centre à ras de terre d’Aguilar, Le Cardinal, ancien de la maison lensoise, déviait le ballon et trompait Bizot, impassible (2-0, 45e). Un cran au-dessus des Brestois, les Sang et Or viraient logiquement en tête à la pause. Au retour des vestiaires, les visiteurs s’enhardissaient quelque peu et mettaient la pression sur la défense artésienne. Malgré de meilleures intentions offensives, le SB29 tremblait encore face aux attaques lensoises. Labeau Lascary passait tout proche du 3-0, mais sa frappe était déviée par Bizot. Dans la foulée, Aguilar plaçait lui une tête puissante à bout portant, mais le cadre se dérobait d’un rien (53e). Juste avant l’heure de jeu, Faivre manquait de précision sur sa reprise qui venait de mourir proche du poteau de Samba (57e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Lens 6 2 3 2 0 0 3 0 18 Brest 0 2 -6 0 0 2 1 7

Bien en place défensivement et toujours aussi piquant aux abords de la surface adverse, Lens maintenait son avance et se créait même une nouvelle situation chaude. Après un joli travail de Diouf, Sotoca, seul au niveau du point de penalty, tombait cependant sur Bizot, auteur d’une superbe parade (63e). À l’entrée du dernier quart d’heure, Will Still apportait du sang frais avec les apparitions de Machado, Khusanov et Satriano, récemment prêté par l’Inter Milan. Malgré ces différents changements, le score n’évoluait plus et le RC Lens, en infériorité numérique après le carton rouge reçu par Machado pour un tacle haut sur Del Castillo (87e), validait un deuxième succès en autant de rencontres cette saison. Un nouveau succès permettant aux Sang et Or de remonter à la 4e place, juste derrière le PSG, Lille et Monaco. De son côté, Brest déçoit encore et se retrouve lanterne rouge.