La prise de position forte de Laurent Blanc sur la relégation d'Amiens

Relégué en Ligue 2 suite à l'arrêt du championnat, l'Amiens SC compte déposer un recours en justice pour obtenir gain de cause. Le club amiénois, qui comptait quatre points de retard au classement de Ligue 1 sur le 18e, Nîmes, se sent lésé et a obtenu le soutien d'un ex-entraîneur de L1, Laurent Blanc. L'ex-coach des Girondins de Bordeaux et du Paris Saint-Germain trouve cette décision sévère. Invité d'un Facebook live avec le club picard, il a regretté le manque d'humanité de la LFP.

« Ce qu'il fallait éventuellement faire pour avoir un plus d'humanité, c'est dire, le premier est champion, on ne fait pas de descente, et l'année prochaine on jouera à 21 ou 22. Il faut faire un classement, on est obligé. Mais essayons de faire preuve d'un peu d'humanité en disant qu'on fait un classement mais sans descente. Prenons une décision pour ne pas pénaliser ceux qui n'ont pas pu défendre leurs chances de rester en Ligue 1 ou Ligue 2 », a-t-il rapporté. Un soutien que le club appréciera, même s'il ne changera pas la décision prise au classement.