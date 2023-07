Coupe du Monde 2026, Afrique : groupe de la mort pour le Sénégal et la Côte d’Ivoire, le Maroc et l’Algérie épargnés

La suite après cette publicité

Lors de l’édition 2022, l’Afrique a marqué la Coupe du Monde de son empreinte grâce au Maroc. Pour la première fois de l’histoire du continent, une nation s’est qualifiée pour les demi-finales de la compétition. Les Lions de l’Atlas qui auront sorti le Portugal et l’Espagne et battu la Belgique, ont donc échoué aux portes de la finale face à la France. Surtout, le Maroc a permis de soigner l’image de l’Afrique en Coupe du Monde après plusieurs échecs lors des précédentes éditions. Le Sénégal a aussi atteint les 8es lors du Mondial au Qatar alors que le Cameroun s’est offert une victoire de prestige face au Brésil en poules.

Mais si la Coupe du Monde s’est terminée il y a 6 mois, il faut déjà penser aux qualifications pour l’édition de 2026. Cette fois, la CAF a décidé de mettre en places un nouveau format. Exit le parcours de la mort avec des poules de 4 et le premier de chaque poule qui s’affronte dans un barrage aller-retour. Avec le passage à 48 équipes dès 2026, l’Afrique aura désormais 9 places (plus une sur un barrage intercontinental). Et pour simplifier la chose, la CAF a décidé de diviser les 54 pays en 9 groupes de 6. Le premier de chaque groupe validera son billet pour le Mondial.

Du lourd pour la Côte d’Ivoire et le Mali

Ce jeudi, lors de l’Assemblée Générale de la CAF qui avait lieu à Abidjan (Côte d’Ivoire), le tirage au sort a eu lieu. Et on retrouve de très belles affiches. À commencer par le groupe le plus relevé où figure le Gabon, la Côte d’Ivoire et la surprenante Gambie. Dans le chapeau 1, le Mali aura été le plus malchanceux puisqu’il récupère la meilleure équipe du chapeau 2 à savoir le Ghana.

De son côté, le Maroc a été plutôt épargné dans ce tirage puisqu’il n’affrontera pas de grosses équipes. L’Algérie a aussi évité le pire mais se retrouve tout de même dans le groupe de la Guinée. Le Sénégal semble aussi avoir un groupe très relevé, sans doute le plus homogène, avec la RDC, la Mauritanie ou encore le Togo. Les qualifications débuteront en novembre prochain.

Le tirage au sort complet

Groupe A

Égypte

Burkina Faso

Guinée-Bissau

Sierra Leone

Éthiopie

Djibouti

Groupe B

Sénégal

RD Congo

Mauritanie

Togo

Soudan

Soudan du Sud

Groupe C

Nigeria

Afrique du Sud

Bénin

Zimbabwe

Rwanda

Lesotho

Groupe D

Cameroun

Cap-Vert

Angola

Libye

Eswatini

Île Maurice

Groupe E

Maroc

Zambie

Congo

Tanzanie

Niger

Érythrée

Groupe F

Côte d’Ivoire

Gabon

Kenya

Gambie

Burundi

Seychelles

Groupe G

Algerie

Guinée

Ouganda

Mozambique

Botswana

Somalie

Groupe H

Tunisie

Guinée-Équatoriale

Namibie

Malawi

Libéria

Sao Tomé et Principe

Groupe I