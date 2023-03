Nice-Auxerre : la déception de Gaëtan Laborde

Niçois et Auxerrois n’ont pas fait que partager les points (1-1) ce vendredi, à l’Allianz Riviera, en ouverture de la 26e journée de la Ligue 1. Chaque équipe a en même temps poursuivi sa série d’invincibilité (9 matchs pour les Aiglons, 4 pour les Bourguignons). Mais là où le Gym aurait pu se rapprocher des places européennes, l’AJA aurait pu se donner un peu d’air avec la zone rouge. Gaëtan Laborde a en tout cas de gros regrets, lui qui a manqué un penalty avant d’égaliser, juste avant la mi-temps.

« Bien sûr (qu’il y a des regrets), on est déçu, on était à domicile, on a l’ambition de faire carton plein à domicile. On s’attendait à un match difficile. Il nous a manqué de l’efficacité en première mi-temps, moi le premier. On réussit quand même à égaliser, on est tombé sur un bon bloc bas, on a manqué d’efficacité, de prise de risques. On garde notre série positive, c’est toujours bien. Si, on est forcément déçu, mais on sait d’où l’on vient aussi. À nous de bonifier de point en gagnant à Nantes la semaine prochaine », a confié Laborde au micro de Prime Video.

