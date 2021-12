Liga : Cadix stoppe la série du Real Madrid

Le Real Madrid (1er, 42 pts) recevait Cadix (18e, 13 pts) ce dimanche, pour le compte de la 18e journée de Liga. Les Merengues, qui étaient sur une série de sept victoires consécutives en championnat, avaient vu Séville revenir à cinq points au classement après son succès face à l'Atlético de Madrid samedi (2-1). Les visiteurs, quant à eux, n'avaient remporté que deux rencontres depuis le début de la saison et restaient sur un match nul obtenu contre Grenade le week-end dernier (1-1). Malgré l'absence de nombreux joueurs, testés positifs au Covid-19 cette semaine, Carlo Ancelotti faisait le choix de conserver son traditionnel 4-3-3, avec notamment la titularisation de Valverde au milieu de terrain et d'Hazard dans le couloir droit. Du côté de Cadix, Ledesma prenait place dans les buts, tandis que Lozano débutait à la pointe de l'attaque. Le Real prenait rapidement les commandes de la rencontre et Vinicius Jr tentait une première incursion dans la surface adverse (6e).

La suite après cette publicité

Mais les Madrilènes se heurtaient à une équipe de Cadix bien regroupée dans sa moitié de terrain, forçant Kroos à tenter sa chance de loin sans succès (15e). Mendy s'essayait également, mais sa frappe, déviée par Jonsson, finissait sa course dans le petit filet supérieur de la cage de Ledesma (18e). Trouvé à 25 mètres, le tir de Valverde était cadré cette fois-ci, forçant le gardien adverse à se déployer (23e). Cadix répondait timidement par l'intermédiaire d'Alejo, sans danger pour Courtois (25e). Malgré une possession largement à leur avantage, les Merengues ne parvenaient pas à trouver la faille dans le bloc des Andalous. Les hommes de Carlo Ancelotti abusaient de tentatives trop lointaines pour réellement inquiéter une équipe visiteuse bien en place et les deux formations se quittaient sur le score de 0-0 à la pause.

Des Merengues sans solutions

Le Real débutait la seconde période sur les mêmes bases. Après un bon relais avec Benzema, Hazard adressait un centre à ras de terre dans les six mètres adverses, repoussé par la défense andalouse (50e). Trouvé par une ouverture de Casemiro de l'extérieur du pied, Benzema contrôlait de la poitrine avant d'ajuster Ledesma qui était bien sorti pour contrer la tentative de l'international français, même si une position de hors-jeu était finalement signalée (52e). Sur l'action suivante, Kroos centrait pour Hazard dont la tête croisée était encore repoussée par le portier de Cadix (56e). Dans la foulée, Casemiro armait une frappe depuis l'entrée de la surface qui passait de peu à côté (57e). Face à l'inefficacité des siens, Carlo Ancelotti faisait un choix offensif en remplaçant Valverde par Jovic (70e).

Les Merengues étaient même proches de tout perdre. À la suite d'une contre-attaque, Sobrino servait Negredo en retrait, dont la frappe fuyait le cadre (74e). Une des rares fois où les Andalous sortaient de leur moitié de terrain. Le Real s'en remettait aux coups de pied arrêtés, mais Benzema voyait une nouvelle fois Ledesma s'imposer (81e). Les Madrilènes continuaient de pousser en fin de match, sans succès, et voyaient leur série de 10 victoires consécutives, 7 en championnat, s'arrêter ce dimanche soir au Santiago Bernabeu (0-0). Le Real Madrid rattrapera le match initialement reporté face à l'Athletic Bilbao le mercredi 22 décembre prochain, avant de se déplacer sur la pelouse de Getafe après la trêve, tandis que Cadix recevra Séville.

Le classement de la Liga

Les compositions officielles au coup d'envoi

Real Madrid