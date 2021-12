5 nouveaux cas de covid-19 au Real Madrid

La réception de Cadix en Liga s'annonce un peu plus délicate que prévu pour le Real Madrid. Le leader du championnat d'Espagne a recensé 5 nouveaux cas de covid-19 au sein de son effectif et de son staff technique. Asensio, Bale, Lunin, Rodrygo, et Davide Ancelotti, le fils et adjoint de Carlo Ancelotti, ont tous été testés positifs.

La suite après cette publicité

Voilà qui n'arrange pas les affaires de la Casa Blanca car ces 4 nouveaux joueurs rejoignent Luka Modric et Marcelo, annoncés positifs aussi hier. Ils seront tous absents pour les deux prochains matches, contre Cadix donc mais aussi pour le déplacement toujours difficile à San Mamés pour affronter l'Athletic Bilbao le mercredi 22 décembre.