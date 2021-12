Liga : Séville arrache la victoire face à l'Atlético de Madrid

Le Séville FC (2e, 34 pts) recevait l'Atlético de Madrid (5e, 29 pts) ce samedi, pour le compte de la 18e journée de Liga. Les Sévillans s'étaient imposés sur la pelouse de l'Athletic Bilbao le week-end dernier, mais avaient été tenus en échec par Andratx, club de quatrième division espagnole, cette semaine en Coupe du Roi avant de finalement s'imposer aux tirs aux buts (1-1, 6 à 5 aux t.a.b). Les Colchoneros quant à eux s'étaient inclinés dans le derby face au Real Madrid lors de la dernière journée (2-0), leur deuxième défaite consécutive en championnat. La rencontre débutait sur un rythme très élevé et Séville prenait rapidement l'avantage. Trouvé par Rekik, Rakitic envoyait une magnifique frappe des 20 mètres qui terminait dans la lucarne d'Oblak (1-0, 7e).

L'Atlético réagissait sur coup de pied arrêté. À la suite d'un corner frappé par Lemar, Felipe s'élevait plus haut que tout le monde et trompait Bounou (1-1, 34e). Alors que ce match était parti sur de bonnes bases, la qualité du jeu proposé se dégradait. Légèrement plus entreprenants, les hommes de Diego Simeone ne parvenaient tout de même pas à prendre l'avantage et se faisaient surprendre en fin de match. Sur corner, la tête de Delaney frappait la barre, mais le ballon revenait sur Ocampos qui offrait la victoire à son équipe (2-1, 88e). En milieu de semaine prochaine, les deux formations rattraperont chacune un match initialement reporté, Séville recevra le FC Barcelone, tandis que l'Atlético ira à Grenade.

Le classement de la Liga

Les compositions officielles au coup d'envoi

Séville FC

Atlético de Madrid