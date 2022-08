Vidéo : la malédiction de Mbappé contre Monaco rend fou Twitter !

La suite après cette publicité

Le PSG a eu des difficultés contre l'AS Monaco ce dimanche et n'a jamais réussi à prendre l'avantage (1-1). Un résultat décevant à l'image de la prestation de Kylian Mbappé face à son ancienne équipe. L'attaquant français a eu bon nombre d'occasions mais il a eu le plus grand mal à les concrétiser. Peut-être la faute à un maraboutage comme l'a évoqué Mathias Pogba. En tout cas, la twittosphère a très vite trouvé un lien entre ces deux éléments et s'en est amusée durant la rencontre face au club du Rocher.