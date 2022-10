Serie A : l'AS Rome dompte Lecce et revient à un point du podium

Pour la dernière rencontre du jour ce dimanche en Serie A et avant le match de clôture lundi de cette 9ème journée du championnat italien entre la Fiorentina et la Lazio, l'AS Rome recevait Lecce au Stadio Olimpico de la capitale transalpine. Pour les Giallorossi, l'occasion était trop belle pour laisser passer cette chance de remonter au classement. Les joueurs de José Mourinho ne tardaient d'ailleurs pas à se mettre en évidence en ouvrant le score dès les prémices de la partie. Les Romains marquaient le premier but de la rencontre par l'intermédiaire de Chris Smalling sur une passe décisive Lorenzo Pellegrini (6e, 1-0). Déjà très mal partis dans ce match, les coéquipiers de Samuel Umtiti se tiraient littéralement une balle dans le pied avec l'exclusion de Morten Hjulmand un quart d'heure plus tard (22e). Néanmoins, en infériorité numérique donc, les joueurs de Marco Baroni trouvaient la ressource suffisante pour égaliser grâce à Gabriel Strefezza sur une offrande du nouveau défenseur français de Lecce (39e, 1-1).

Après cela, le score ne bougeait plus jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les Giallorossi obtenaient un pénalty. Paulo Dybala se chargeait alors d'exécuter la sentence pour donner l'avantage aux siens (48e, 2-1). Plus calme, la deuxième période se terminait sur ce score malgré les nombreux changements pour insuffler une nouvelle dynamique de part et d'autre du terrain. Grâce à cette victoire, l'AS Rome retrouve la 5ème place de Serie A à un seul petit point du podium et de l'Udinese. De son côté, Lecce est 16ème à deux points du premier relégable, l'Hellas Vérone.