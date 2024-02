FC Porto - Arsenal : les compositions officielles

Nouvelle soirée de Ligue des Champions sur Foot Mercato ! Le FC Porto accueille ce mercredi, à l’Estãdio do Dragão, Arsenal dans le cadre des huitièmes de finale aller de la compétition. Une rencontre très attendue qui verra s’affronter deux formations en forme, bien placées dans leur championnat respectif, et ayant bien négocié cette première partie de saison sur la scène européenne. Et pour cause, malgré un groupe relevé (FC Barcelone, Shakhtar Donetsk, Antwerp) et un suspense total jusqu’à la dernière journée, le FC Porto (12 pts) a validé son ticket pour les phases finales de la Ligue des Champions grâce à sa seconde place obtenue derrière les Catalans (1ers, 12pts). Pour son grand retour dans la compétition, Arsenal (13 pts) s’est emparé de la première place de son groupe composé du PSV Eindhoven, du RC Lens et du FC Séville. Tournant à plein régime depuis le début de l’année civile en Premier League, les Gunners veulent marquer les esprits à Porto, à trois semaines d’un match retour qui s’annonce électrique à l’Emirates Stadium.

Cette rencontre sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h. Pour ce huitième de finale aller de C1, Sergio Conceição mise sur la continuité en maintenant sa confiance en ses hommes forts des dernières rencontres. Dans son traditionnel schéma articulé en 4-2-3-1, le technicien lusitanien a en effet décidé de titulariser Evanilson en pointe. Ce dernier sera soutenu sur le front de l’attaque par Francisco Conceição, Pepê et Ganelo. Alan Varela et Nico González sont reconduits au milieu tandis que l’arrière-garde sera emmenée par l’éternel Pepe, capitaine de l’équipe. Concernant la composition d’Arsenal, Mikel Arteta reste fidèle en ses principes et aligne un système de jeu en 4-3-3, articulé autour d’une attaque composée de Gabriel Martinelli, Leandro Trossard et Buyako Saka. Declan Rice, Kai Havertz et Martin Odegaard composent l’entrejeu, tandis que Ben White, Gabriel, William Saliba et Jakub Kiwior sont titulaires en défense.

Composition des équipes :

FC Porto : Costa - Joao Mario, Pepe, Otavio, Wendell - Varela, Nico - Conceicao, Pepê, Galeno - Evanilson.

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior - Rice, Odegaard, Havertz - Saka, Trossard, Martinelli.