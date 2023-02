Anatoliy Trubin, l’autre phénomène du Shakhtar Donetsk

La suite après cette publicité

Devenir incontournable pour un jeune joueur de football dépend souvent d’une opportunité saisie au bon moment. Pour Anatoliy Trubin difficile de faire mieux que ce 21 octobre 2020. Alors international U21 avec l’Ukraine depuis un moment malgré ses 19 ans et disposant déjà de 12 apparitions avec le Shakhtar Donetsk, le jeune portier faisait déjà chanceler la place de titulaire d’un certain Artem Pyatov titulaire au sein du club ukrainien depuis son arrivée en 2007. Un vrai tour de force qui lui a permis de débuter contre le Real Madrid pour la 1re journée de la Ligue des Champions 2020/2021. «Je voulais jouer le Real Madrid, parce que c’est une équipe très forte qui a remporté à plusieurs reprises la Ligue des champions. Enfant, je supportais le Real Madrid et rêvais de rencontrer ce club» expliquait-il avant la rencontre. Alors que son équipe était décimée par le Covid-19 avec Taison, Viktor Kovalenko, Junior Moraes, Ismaily, Mykola Matviyenko, Alan Patrick, Taras Stepanenko, Fernando et Yevhen Konoplyanka sur le flanc, soit 9 titulaires ou du moins joueurs réguliers absents, Anatoliy Trubin découvre la Ligue des Champions contre un des favoris de la compétition. Alors qu’on pensait que le match allait être bien long pour le Shakhtar Donetsk, le scénario a été bien différent.

2020, l’année de l’éclosion

Auteur de nombreuses parades et après une première période surréaliste où le Shakhtar Donetsk s’est joué d’un club merengue à côté de son sujet pour mener 3-0, la Casa Blanca était dans le dur face à Anatoliy Trubin et ses coéquipiers. Le match se conclura sur une victoire 3-2 dans la douleur suite à la révolte madrilène en seconde période, mais pour le géant d’1m99, la découverte de la Ligue des Champions avait un goût rêvé. «Il y avait un peu d’excitation, mais je ne peux pas dire que mes mains tremblaient. Je me suis préparé sereinement, j’ai cru en ma force, j’ai cru aux gars. Dès la première touche de balle, toute l’excitation était oubliée, j’étais complètement concentré sur le match, sur les moments de jeu» révélait-il après le match. Pour autant, il n’était pas totalement satisfait de sa prestation et des deux buts concédés : «pour la première moitié du match avec le Real Madrid, je me noterais 7-8. Nous avons très bien joué à la sortie de la défense, joué quelques fois à la sortie. Et pour tout le match je me donnerais 6 points, car il y a eu des fautes à la sortie, surtout à la fin, quand j’ai raté le ballon au corner. Il y avait encore des erreurs dans mes transmissions.» Dans un souci de perfection, Anatoliy Trubin ne manquait pas de corriger le tir très vite pour confirmer sa première idéale en écœurant l’Inter Milan (0-0).

Pour autant, le troisième match dans la compétition se passait très mal pour lui. Totalement dépassé à l’image de son équipe, il s’inclinera 6-0 en étant fautif sur certains buts. Une étape de son apprentissage bien plus difficile à avaler, mais qu’il a plutôt digéré avec philosophie et soucis d’apprendre. «J’ai fait mes débuts en Ligue des champions contre le Real Madrid. Ce sont des super émotions. Avec l’Inter, j’ai joué le premier match de la Ligue des champions à zéro. Et avec le Borussia, la première défaite malheureuse s’est produite avec un grand nombre d’erreurs et de buts encaissés. Et, probablement, le match avec l’équipe allemande est le plus précieux pour moi. Même si j’avais le choix de ne pas vivre ce match par exemple, je ne voudrais rien changer. Et même si ce match avec le Borussia est une expérience très amère, c’est grâce à de tels matchs, je pense qu’on apprend plus vite» expliquait-il dans des propos relayés par Sport. Solide dans sa tête et sur sa ligne, il répondait de bien belle manière sur la phase retour en étant décisif face au Real Madrid (2-0) et à l’Inter Milan (0-0) avec deux clean-sheets pour arracher une place en Ligue Europa. Un automne animé pour Anatoliy Trubin qui lui valait déjà de premiers intérêts étrangers. Des approches vite balayées par le Shakhtar Donetsk et son directeur sportif adjoint Carlo Nicolini. «Des équipes italiennes du milieu du classement ont approché Trubin et ont offert 4-5 millions. C’est de la folie. Si un jeune Italien faisait ce qu’il a fait, il vaudrait 25 millions» a-t-il annoncé à l’époque à Sport.

La confirmation

Le principal intéressé lui avait déjà une idée en tête pour la suite avec l’Angleterre en ligne de mire : «j’aimerais m’essayer à un championnat encore plus fort. Pour moi personnellement, c’est l’Angleterre, un rêve depuis l’enfance. Vous quittez la zone de confort, un autre pays, une langue. Vous devez vous donner à 200% à chaque match. Si cela arrive, je veux que tout se fasse bien. Le Shakhtar a fait de moi qui je suis maintenant. Oui, j’étudie l’anglais, mais de manière globale, afin que je puisse me sentir à l’aise à l’étranger.» S’affirmant de plus en plus au Shakhtar Donetsk, Anatoliy Trubin débutait aussi en sélection avec l’Ukraine. Une première cape contre le Kazakhstan (1-1) le 31 mars 2021 où il n’a pas su suffisamment convaincre pour renverser la hiérarchie, mais assez pour vivre l’Euro 2020 en tant que doublure de Georgiy Bushchan. Revenu ensuite dans son club, il a pu découvrir un nouveau coach puisque Luis Castro avait laissé place à Roberto De Zerbi. «Ce sera quelque chose de nouveau pour moi. Je pense que De Zerbi et son équipe aideront à atteindre un nouveau niveau. De son côté, il apportera quelque chose de nouveau à l’équipe. Je pense que l’arrivée de De Zerbi au Shakhtar est très bonne. Il m’aidera non seulement, mais tous les joueurs du Shakhtar à faire un pas en avant et à s’améliorer» affichait-il confiant à l’arrivée de l’Italien.

Un apport qui s’est bien matérialisé puisque le portier a su progresser dans son jeu au pied avec une équipe au style de jeu très marqué avec un souci d’efficacité dans la relance. S’il sera affecté quelques semaines par une blessure au ménisque sur cette saison dernière, il aura réalisé de grosses performances que ce soit contre Monaco lors d’une victoire 1-0 ou au Real Madrid lors d’une défaite 2-1 où il aura longtemps entretenu l’espoir. Une saison où il a confirmé son statut de numéro un du Shakhtar Donetsk, mais qui n’ira pas à son terme suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Une situation difficile à vivre pour le jeune portier, mais qui n’affectera pas ses performances. S’il va surtout réaliser des matches amicaux jusqu’à la reprise du championnat en août dernier, il ne manquera pas le retour de la compétition et sera l’un des hommes forts des Ukrainiens au même titre qu’un certain Mykhaylo Mudryk.

Vers d’autre horizons ?

Réalisant pas moins de 30 arrêts sur la compétition, dont 11 arrêts lors du match perdu 2-1 contre le Real Madrid, Anatoliy Trubin partage le plus grand nombre de parades sur la phase de poules avec Simon Mignolet (FC Bruges). Précieux pour son équipe, le gardien ukrainien a été déterminant pour la qualification en barrages de Ligue Europa, mais ce dernier en conserve un goût amer … «Mes statistiques en Ligue des champions sont excellentes, mais nous avons encaissé quoi… 10 buts. Maintenant, si j’avais 41 arrêts (40 ndlr), ce serait bien. Bien sûr, cela me motive à travailler. Je ne peux pas dire que je suis satisfait. Ce n’est pas mon maximum, je le sais. J’ai regardé tous les buts encaissés et je sais que j’aurais pu mieux jouer. Si on allait plus loin en Ligue des champions, on pourrait dire que c’est cool, mais on joue en Ligue Europa. C’est mieux que rien, mais ne vous excitez pas et ne vous en vantez pas. Nous devons travailler plus dur pour basculer en Ligue des Champions» commentait-il assez déçu de terminer derrière le Real Madrid et le RB Leipzig. Défiant le Stade Rennais à Varsovie ce jeudi, il tentera d’emmener son équipe loin dans cette Ligue Europa maintenant que la déception est évacuée.

Une belle échéance qui permet aussi de remarquer que cela peut vite devenir l’une des dernière pour Anatoliy Trubin avec les Mineurs. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2024, il n’entend pas prolonger et plusieurs équipes montrent un intérêt. Selon Sport, la Juventus dont le portier Wojciech Szczesny arrive aussi à un an de la fin de son contrat, mais aussi Tottenham où Hugo Lloris vient de fêter ses 36 ans et dispose d’un bail équivalent sont deux clubs qui ont manifesté de l’intérêt pour le joueur. Carlo Nicolini a aussi fait état d’observation du Napoli sans en dire davantage. Si le Shakhtar Donetsk souhaite le garder, le club ukrainien a néanmoins déjà anticipé un possible départ puisque Dmytro Riznyk (24 ans) a débarqué le 10 février dernier du Vorskla Poltava contre 3 millions d’euros. Troisième derrière Mykhaylo Mudryk (Shakhtar puis Chelsea) et Ilya Zabarniy (Dynamo Kiev puis Bournemouth) au prix du meilleur jeune joueur ukrainien 2022 - meilleur gardien de 21 ans ou moins dans nos Wonderkids 2022 - il a des chances de rejoindre ses deux compatriotes en Angleterre puisque c’est le championnat qu’il préfère et son profil (1m99), solide dans les airs et efficace devant sa ligne correspond à ce qui plait en Premier League. Quoi qu’il en soit, l’été s’annonce chaud pour Anatoliy Trubin et la Ligue Europa avec ce match contre Rennes est la bonne opportunité pour faire valoir ses qualités.