L’Ukraine, actrice inattendue du mercato hivernal

Frappée par la Guerre suite à l’invasion russe de son territoire, l’Ukraine reste une grande terre de football et si le contexte n’est pas idoine pour ses talents, ils n’en restent pas moins appréciés à l’échelle européenne. Cet hiver l’a bien fait remarqué puisque la plus grande vente de l’histoire du football ukrainien vient d’avoir lieu. Ailier gauche de 22 ans officiant au Shakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudryk attisait les convoitises des plus gros clubs européens depuis cet été. Alors qu’Arsenal a longtemps tenu la corde pour s’offrir ses services, c’est finalement Chelsea qui aura fait monter le plus les enchères afin d’atteindre un prix de 100 millions d’euros, soit 70 millions d’euros fixes et 30 millions d’euros de bonus. Un transfert qui lui permet au passage de dépasser la légende Andriy Shevchenko (44M€ à Chelsea en 2005) et de devenir le joueur ukrainien le plus cher de tous les temps.

Ce qui est d’ailleurs frappant, c’est qu’Oleksandr Zinchenko est au troisième rang après son transfert de l’été dernier à Arsenal contre 35 millions d’euros. Arrivé à Everton il y a un an contre 23,5 millions d’euros, Vitaliy Mykolenko se place au sixième rang et confirme que le football ukrainien est doté d’une belle génération et semble davantage prêt à s’exporter. La guerre est évidemment une raison qui a accéléré les choses, mais il y a aussi eu une amélioration de la formation locale avant que le conflit éclate en février dernier. Déjà en Europe de l’Ouest depuis un moment, Ruslan Malinovskiy (29 ans) a été prêté avec option d’achat il y a quelques jours à l’Olympique de Marseille en provenance de l’Atalanta. Autre transfert officiel et assez surprenant, Viktor Tsygankov (25 ans) a quitté le Dynamo Kiev ce mardi contre 5 millions d’euros alors que son contrat se terminait en juin prochain. Pourtant évoqué par le passé du côté de l’AS Roma, du Séville FC, de Naples ou encore Tottenham, il a finalement opté pour le promu espagnol Gérone.

Des pépites patientent en Ukraine

Un choix assez troublant pour un joueur performant cette saison (23 matches, 9 buts et 6 offrandes) qui était aussi suivi par Anderlecht, mais aussi le PSV Eindhoven cet hiver pour remplacer Cody Gakpo, mais qui voulait à tout prix rejoindre l’un des cinq championnats majeurs. La formation catalane doit lui servir de tremplin pour confirmer ce qu’il réalisait en Ukraine. En Liga toujours, Andriy Lunin (23 ans) a la cote et réalise de belles choses avec le Real Madrid malgré un faible temps de jeu. La doublure de Thibaut Courtois compte 7 apparitions cette saison pour 3 clean sheets. D’après Relevo de nombreuses formations sont venues pour s’arracher sa venue. L’Ajax Amsterdam tenait la pole mais a finalement opté pour Geronimo Rulli face au refus de l’Ukrainien. Ce dernier aurait reçu également des propositions émanant de Premier League et de Bundesliga, mais le portier sous contrat jusqu’en juin 2024 ne veut pas partir en cours de saison et ne prendra pas de décision avant cet été. Une prolongation au Real Madrid ou un départ ? Andriy Lunin sera un dossier plus urgent cet été que cet hiver pour le club merengue.

Au pays, d’autres attendent encore de faire le grand saut. Si cela s’annonce compliqué pour Mykola Shaparenko (24 ans) actuellement victime d’une rupture du ligament croisé et dont le retour est prévu en mars prochain, son jeune coéquipier du Dynamo Kiev Ilya Zabarnyi (20 ans) a la cote en Premier League. L’été dernier, Tottenham s’était positionné en fin de mercato, mais le jeune joueur est finalement resté au club. Leeds United, Leicester ou encore Southampton ont été évoqués sans que rien n’avance concrètement, mais un départ cet hiver ou cet été n’est pas à exclure. Du côté du rival du Shakhtar Donetsk, le Napoli surveille quelques éléments comme l’a signalé Carlo Nicolini le directeur adjoint du football dans des propos recueillis par Sport : «les scouts regardent les joueurs forts, surtout s’ils sont jeunes. Napoli possède l’une des meilleures structures de scoutisme d’Italie, dirigée par Cristiano Giuntoli. Ils nous ont contactés avant de nombreux concurrents, analysant les joueurs. Ils ont posé des questions sur de nombreux joueurs, mais sans offre officielle. Ils ont posé des questions non seulement sur Mudryk, mais aussi sur Manor Solomon, Anatoliy Trubin et Georgiy Sudakov». Anatoliy Trubin (21 ans) justement arrive à un an et demi de son contrat et plait à Tottenham pour l’après Hugo Lloris comme le rapporte le Daily Express. Si l’Ukraine est en proie à une des périodes les plus sombres de son histoire, son football en revanche se porte bien.