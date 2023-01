OM : les premiers mots pleins de promesses de Ruslan Malinovskyi

La suite après cette publicité

Ce lundi, l’Olympique de Marseille a annoncé l’arrivée de l’expérimenté milieu offensif Ruslan Malinovskyi, prêté jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat obligatoire estimée à 10 M€ (+ 3 M€ de bonus) par l’Atalanta Bergame. Il s’agit de la première recrue olympienne de ce mercato hivernal 2023. Recruté pour un peu plus de 13 millions d’euros par la Dea au club belge de Genk à l’été 2019, le joueur formé au Shakhtar Donetsk est un attaquant complet capable de marquer tout en faisant des offrandes à ses coéquipiers.

Auteur de 30 réalisations et 28 passes décisives en 143 apparitions sous le maillot de l’Atalanta, Ruslan Malinovskyi a tout pour plaire aux supporters de l’Olympique de Marseille. Généreux et volontaire, c’est un joueur qui sait se mettre à la disposition de son entraineur en mouillant le maillot dès que l’occasion se présente. En pleine possession de ses moyens à 29 ans, l’international ukrainien (51 sélections pour 7 buts) pourrait rapidement faire son apparition sur les pelouses de Ligue 1, puisqu’il est du groupe convoqué pour affronter Troyes ce soir lors de cette 18e journée.

«Je me souviens quand nous étions petits avec mon frère, quand l’OM jouait avec Didier Drogba»

Un championnat qu’il semble déjà connaître puisque lors de ses premiers mots lâchés sur le site de son nouveau club, il affirme suivre l’OM depuis de très nombreuses années. «C’est un grand club et je me souviens quand nous étions petits avec mon frère, quand l’OM jouait avec Didier Drogba notamment du match contre le club ukrainien de Dnipro (saison 2003/2004, ndlr). Nous regardions les match à la télévision avec ce grand stade et ces supporters formidables. Mon frère aîné aime beaucoup l’OM. Il suit les matchs et maintenant que je suis là, il est très content et bien sûr je suis heureux parce que nous suivons ce club depuis longtemps.»

Difficile pour les supporters phocéens de ne pas apprécier d’emblée le milieu offensif à l’évocation de ces souvenirs. Surtout qu’il a aussi suivi les matchs de l’équipe depuis le début de la saison, alors qu’il était encore à Bergame. «J’ai vu beaucoup de matchs depuis le mois d’août. Quand j’ai le temps, je regarde les matchs. L’équipe joue bien, elle joue comme j’aime : le style de jeu de l’équipe, un football rapide, elle attaque beaucoup. Physiquement, ils sont forts cette année et ils mettent en difficulté beaucoup d’équipes. Je pense que cette saison, beaucoup d’équipes qui affronteront l’OM penseront que ça sera un match difficile. Elles se diront aussi qu’il faudra beaucoup courir» déclare Malinovskyi.

«Je pense qu’avec l’expérience acquise en Italie avec cette culture de l’effort, cette culture tactique, je peux m’intégrer dans l’équipe, m’adapter et apporter des choses. Bien sûr, je dois faire de mon mieux» poursuit la nouvelle recrue marseillaise. Le jovial ukrainien espère s’intégrer rapidement afin d’aider à l’OM à revenir en Europe la saison prochaine. Il assure d’ailleurs que son expérience italienne, où il a joué C1 et C3, ne sera pas de trop. «Les supporters rêvent de revenir en coupe d’Europe, jouer la Ligue des Champions. Je veux retrouver ce sentiment quand tu affrontes de grandes équipes internationales.» Ça promet.