Ligue 1 : le groupe de l’OM contre Troyes

L’Olympique de Marseille se déplace au stade de l’Aube ce soir (coup d’envoi 21h00, à suivre en direct commenté sur notre site) pour y affronter Troyes, 13ème, à l’occasion de la 18ème journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Igor Tudor a convoqué un groupe de 19 joueurs.

Le coach croate, qui devra faire sans Eric Bailly et Nuno Tavares, suspendus, et sans Jonathan Clauss, Dimitri Payet et Amine Harit, blessés, a convoqué la nouvelle recrue ukrainienne Ruslan Malinovskyi, arrivée ce lundi. À noter les présences des jeunes Bartuğ Elmaz, Salim Ben Seghir et Régis Mughe dans le groupe.

Le groupe de l’OM :

Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu - Kaboré, Balerdi, Gigot, Mbemba, Kolasinac - Gueye, Veretout, Rongier, Guendouzi, Malinovskyi, Elmaz - Ünder, Sanchez, Dieng, Ben Seghir, Mughe.