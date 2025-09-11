Fayza Lamari a mis en garde Kays Ruiz-Atil

Annonce comme un grand espoir du FC Barcelone et du PSG, Kays Ruiz-Atil n’a connu que la réserve en Catalogne et 7 petites apparitions en équipe première avec le club de la capitale. Très doué dès le plus jeune âge, le milieu offensif reconnaît au cours d’un entretien à RMC avoir commis des erreurs. Il n’a pas assez travaillé et a beaucoup profité des possibilités que lui offrait la vie parisienne. Certains au PSG ont tenté de le remettre dans le droit chemin, alors qu’il commençait à dériver du chemin qui lui était prédestiné. Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé l’a même mis en garde.

«Oui, Herrera et Di Maria justement (ont également essayé). Kimpembe aussi. La maman de Kylian (Mbappé) m’a même prévenu par rapport aux soirées que je faisais. Une fois, on était sur le parking des pros à la fin de l’entraînement et elle m’a dit: "Attention, arrête de sortir, on entend beaucoup ton prénom dans les soirées parisiennes". Mais j’étais trop jeune et immature, je ne voulais pas comprendre. Je voulais profiter comme quelqu’un de mon âge. Je ne pensais pas qu’on me pointerait du doigt pour ça et que ça aurait autant d’impact pour la suite.» Aujourd’hui, le joueur de 23 ans évolue à Francs Borains en D2 belge.