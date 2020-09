Liga : Getafe s'en sort difficilement face à Osasuna

Pour le compte de la 2e journée de Liga, Getafe accueillait sur sa pelouse une équipe d’Osasuna victorieuse le week-end dernier lors de son premier match de l’exercice 2020-2021. À l’inverse, les joueurs de Getafe disputaient ce soir leur premier match officiel cette saison après le report de son match comptant pour la 1ère journée contre le Real Madrid. Mieux entrés dans ce match, les visiteurs n’étaient pas loin de se voir accorder un penalty à la demi-heure de jeu, mais l’arbitre surprenait ces derniers et indiquait une position de hors-jeu.

Au retour des vestiaires, la donne changeait. Jaime Mata donnait l’avantage aux locaux sur ce but pourtant refusé pour un hors-jeu. Après quelques minutes de réflexion, et le visionnage de la vidéo, le but était accordé pour le plus grand bonheur des joueurs de Getafe. Un but décisif puisqu’il scellait le sort de ce match. Les Azulones tenaient son avantage de 1-0 et s’offraient par la même occasion leur première victoire de la saison à domicile en championnat.

